Рубль может зафиксироваться в диапазоне 69-70 за доллар, 77,5-79 за евро - Уральский банк реконструкции и развития

Прогнозируемый курс доллара на следующую неделю - диапазон 69-70 рублей, евро - 77,5-79 рублей, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития.

Главным информационным поводом этой недели стало очередное заседание Центробанка РФ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки сразу на 1 п.п., до 4,5%. Однако на российскую валюту такие новости влияют в меньшей степени, отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Намного существеннее рубль реагирует на меняющуюся стоимость нефти.

"Снижение ключевой ставки, как правило, ослабляет валюту, но так как рубль поддерживает растущая нефть, у него есть все шансы зафиксироваться в диапазоне 69-70 рублей за доллар. Прогнозируемый курс евро на следующую неделю: 77,5-79 рублей за евро", - указывает В. Зотов.