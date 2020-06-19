Краткосрочная картина рынка акций нейтральна - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы поднялись к сопротивлениям 2760 и 1250 пунктов соответственно, но в целом оставались в рамках краткосрочных боковиков, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В случае сохранения оптимизма на биржах США и нефтяных площадках до конца дня российские индексы могут получить дополнительный импульс к росту, который, однако, не поменяет нейтральной краткосрочной картины, указывает специалист.