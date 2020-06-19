Российский рынок с позитивом отреагировал на уменьшение ставки ЦБ - ИК "Фридом Финанс"

Российский рынок с позитивом отреагировал на уменьшение ставки ЦБ сразу на 1%, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Фондовые индексы усилили рост, прибавив в первые минуты после публикации до 15 пунктов и впоследствии удержались рядом с дневными пиками. Доллар терял до 20 копеек, упав ниже 69,5 рублей за единицу валюты, евро снизился на 10 копеек, в моменте приблизившись к 77,7 рубля.

"Это указывает на то, что ожидания рынка были несколько ниже. Игроки закладывали по меньшей мере 0,75 пункта, но увидели более решительные действия со стороны ЦБ, что и привело к росту спроса на рубль и отечественные активы", - отмечает аналитик Валерий Емельянов.