Альфа-банк снизил рекомендацию для акций Яндекса до "на уровне рынка" и оценку на 1%

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $48,3 до $47,7 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена до "на уровне рынка".

Как отмечается в обзоре, акции компании полностью восстановились в цене после снижения в марте, по сути, на волне опережающей динамики глобальных интернет-компаний за последние два месяца и сейчас торгуются на уровнях, соответствующих началу года. Аналитики рекомендуют инвесторам придерживаться более консервативного подхода к бумагам "Яндекса" и искать более дешевые возможности для покупки.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $44,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $44,56 за штуку.