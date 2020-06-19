Мировые фондовые индексы растут вопреки неопределенности - ИК "Фридом Финанс"

Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют позитивную динамику, несмотря на противоречивые сообщения о развитии отношений КНР и США и сохраняющуюся угрозу второй волны эпидемии, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рост заболеваемости COVID-19 в Азии и США остается в центре внимания. В Пекине заявили, что вспышка взята под контроль, но ограничения на полеты сохраняются. Число ежедневных случаев инфицирования в Аризоне, Флориде, Калифорнии, Южной Каролине и Техасе достигло нового антирекорда, что сопровождается увеличением числа госпитализаций, особенно в Техасе.

"Американо-китайские отношения вновь в фокусе после разнонаправленных сигналов с обеих сторон. - указывает аналитик ИК Ален Сабитов. - Китай планирует ускорить закупки сельскохозяйственных товаров США после переговоров, состоявшихся на этой неделе на Гавайях. В то же время Дональд Трамп допустил возможность "полного разъединения" экономик США и Китая, о чем сообщил в Twitter. Ранее торговый представитель Штатов заявил, что не считает это решение разумным".

Сохраняется неопределенность и в вопросе новых экономических стимулов. В Вашингтоне отсутствует консенсус относительно размера и содержания пятого пакета экономической помощи. Обсуждаются расходы на инфраструктуру, дополнительная помощь местным органам власти, очередной раунд прямых выплат гражданам в размере $1200 и сохранения повышенных пособий по безработице.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Японский Nikkei прибавляет 0,5%. Шанхайский CSI300 растет больше чем на 1,3%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,6%. Фондовые площадки Европы открылись ростом в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, слабеет. Ставка по 10-летним трежерис вернулась выше 0,72%. Июльский фьючерс на Brent поднялся над уровнем $42 за баррель. Золото торгуется вблизи $1730 за унцию. "Умеренный аппетит к риску сегодня присутствует, - констатирует А. Сабитов. - Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит торговаться над отметкой 3100 пунктов".

"Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, свидетельствуя о сохраняющейся неопределенности. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли", - отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс".