Потенциал роста фондового рынка в пятницу выглядит ограниченным - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" на фоне определенного улучшения внешнего и внутреннего информационного фонов считают возможным продолжение позитивной динамики на российском рынке акций как в пятницу, так и по итогам следующей недели, однако технические и сезонные факторы, а также вероятное усиление опасений инвесторов в связи с наметившимся завершением активной фазы QE формируют повышенные риски для прогноза, говорится в комментарии компании.

Потенциал роста фондового рынка в пятницу выглядит ограниченным, на вечерних торгах возможно снижение, отмечает специалист управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Александр Осин. Повод - реакция рынка на итоги заседания ЦБ в связи с высоким уровнем уверенности игроков в сокращении ключевой ставки на очень существенную для обычной практики Банка России величину в 1% годовых. Целевой диапазон закрытия дня для индекса Мосбиржи составляет 2710-2760 пунктов.