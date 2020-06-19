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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста фондового рынка в пятницу выглядит ограниченным - ИК "Фридом Финанс"
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19 июня 2020 года 12:18
Потенциал роста фондового рынка в пятницу выглядит ограниченным - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" на фоне определенного улучшения внешнего и внутреннего информационного фонов считают возможным продолжение позитивной динамики на российском рынке акций как в пятницу, так и по итогам следующей недели, однако технические и сезонные факторы, а также вероятное усиление опасений инвесторов в связи с наметившимся завершением активной фазы QE формируют повышенные риски для прогноза, говорится в комментарии компании. Потенциал роста фондового рынка в пятницу выглядит ограниченным, на вечерних торгах возможно снижение, отмечает специалист управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Александр Осин. Повод - реакция рынка на итоги заседания ЦБ в связи с высоким уровнем уверенности игроков в сокращении ключевой ставки на очень существенную для обычной практики Банка России величину в 1% годовых. Целевой диапазон закрытия дня для индекса Мосбиржи составляет 2710-2760 пунктов.
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19 июня 2020 года 14:25
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $48,3 до $47,7 за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена до "на уровне рынка". Как отмечается в обзоре, акции компании полностью восстановились в цене после снижения в марте,... читать дальше
.19 июня 2020 года 14:00
BofA понизил рейтинг украинских ценных бумаг из-за проекта постановления об оценке деятельности главы НБУ
Bank of America считает дополнительным риском решение комитета Верховной Рады поддержать проект постановления об оценке работы главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия, в котором говорится о целесообразности создания временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства... читать дальше
.19 июня 2020 года 13:28
Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют позитивную динамику, несмотря на противоречивые сообщения о развитии отношений КНР и США и сохраняющуюся угрозу второй волны эпидемии, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рост заболеваемости COVID-19 в Азии и США остается в центре... читать дальше
.19 июня 2020 года 12:49
самый перспективный кандидат на включение в MSCI Russia в ноябре 2020 года, сообщается в комментарии ITI Capital. "Мы считаем, что самым перспективным кандидатом на ноябрьское включение остается "Яндекс", но уровень локальной ликвидности, соответствующий критериям MSCI Russia, из-за высокого... читать дальше
.19 июня 2020 года 11:55
Фактором поддержки для рубля на следующей неделе станут налоговые выплаты экспортеров - "Нордеа банк"
Фактором поддержки для рубля на следующей неделе станут налоговые выплаты экспортеров, однако, принимая во внимание большое количество рисков для оптимизма на глобальных площадках, краткосрочные риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления, сообщается в обзоре "Нордеа... читать дальше
.19 июня 2020 года 11:40
Рынок акций РФ утром поднялся выше 2750 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании снижения ставки ЦБ РФ
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, несмотря на опасения второй волны мировой пандемии COVID-19, а также в ожидании снижения ставки Банком России; индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" и Сбербанка. читать дальше
.19 июня 2020 года 11:33
Аналитики Уралсиба предполагают снижение ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ 19 июня на 100 б.п. - до 4,5%. "Сейчас нет сомнений, что ставка по итогам заседания Банка России будет снижена, вопрос теперь в другом – какова будет величина снижения, и здесь точки зрения аналитиков расходятся,... читать дальше
.19 июня 2020 года 11:12
Ставки на заседание ЦБ РФ 19 июня как никогда высоки , говорится в обзоре Росбанка. Аналитики Росбанка считают, что развитие ситуации на локальном рынке имеет несколько вероятных сценариев. Первый - снижение ЦБ РФ ставки на 50 бп с четким сигналом на дальнейшее снижение. Для рубля и облигаций... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:47
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключает, что в пятницу котировки нефти попробуют уйти выше 42 долларов за баррель, где он рекомендует открывать спекулятивные "шорты" с целью "поймать" доллар-два, говорится в комментарии компании. "Нефтяной рынок, как и фондовый, в любой момент может... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:35
Отток капитала из акций и облигаций РФ возобновился, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 11 по 17 июня 2020... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:24
Москва. 19 июня. Доллар и евро заметно упали на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль активно дорожает к бивалютной корзине благодаря уверенно растущей нефти и в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ. читать дальше
.19 июня 2020 года 10:20
Аналитики "Алор Брокер" ждут в пятницу ухода пары доллар/рубль выше отметки 70, сообщается в комментарии компании. "Основное внимание в пятницу будет приковано к решению Банка России по ставке. В цены ОФЗ уже заложено снижение показателя примерно на 0,75 п.п. Однако большинство экспертов... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:09
лижайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы прибавляют около 1%, продолжая повышение, стартовавшее в четверг, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки расположены в районе 42 и 39 долларов соответственно, не так далеко от июньских пиков (43,06 доллара и 40,44... читать дальше
.19 июня 2020 года 09:56
Утром пятницы российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения настроений на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в умеренный плюс, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Наибольший оптимизм наблюдается на рынке нефти, где котировки, похоже, готовы обновить... читать дальше
.19 июня 2020 года 09:46
ктуальным коридором движения индекса Мосбиржи на пятницу остается диапазон 2700-2750 пунктов, при этом риск тестирования его нижней границы в ближайшее время сохраняется, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В начале торгов на фоне восстановления нефтяных котировок российский рынок может перейти... читать дальше
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