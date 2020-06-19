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19 июня 2020 года 11:40

Рынок акций РФ утром поднялся выше 2750 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании снижения ставки ЦБ РФ

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, несмотря на опасения второй волны мировой пандемии COVID-19, а также в ожидании снижения ставки Банком России; индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" и Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2758,16 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1249,28 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар упал до 69,56 рубля (-0,31 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +0,9% "префы"), Сбербанка (+2% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, перегретость рублевых активов и очередной всплеск санкционной риторики США являются сдерживающим фактором для агрессивных покупок российских акций.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, мировые рынки переоценивают перспективы восстановления мировой экономики и опасаются второй волны коронавируса, которая способная повлечь за собой очередные ограничения. Позитивный импульс иссякает, участники рынков начинают больше фокусироваться на рисках, пытаясь на ухудшившемся фоне найти новые поводы для роста. Инвесторы получают противоречивые сигналы со стороны макроэкономической статистики и прогнозов компаний, что затрудняет определение дальнейшей динамики ключевых рынков.

Однако поддержку продолжают оказывать обещания новых фискальных и монетарных стимулов в ключевых регионах, к ним, например, относится обсуждаемый в американском правительстве план по стимулированию инфраструктурных проектов на $1,5 трлн. Также в пятницу пройдет встреча лидеров ЕС по обсуждению антикризисного фонда на сумму 750 млрд евро. Благоприятно на рыночный сантимент влияет неухудшение отношений США и Китая, которое, впрочем, может быть временным явлением. Главным событием дня станет заседание Банка России, но эффект снижения ключевой ставки во многом заложен в текущие цены, считает Антонов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что если внешний фон не продолжит улучшаться, то под занавес торгового дня вполне логичным будет сокращение позиций по российским акциям. Риски второй волны коронавируса никуда не делись, а статистика по заболеваемости выходит в последнее время скорее негативная. Если число заболевших за выходные продолжит нарастать, то в отсутствие явных драйверов роста новую неделю мировые рынки могут начать со снижения.

Индекс МосБиржи накануне в очередной раз протестировал нижнюю границу боковика 2700 пунктов, а в пятницу отскочил выше 2750 пунктов. Основное внимание будет приковано к решению Банка России по ставке. В цены ОФЗ уже заложено снижение показателя примерно на 0,75 процентного пункта. Однако большинство экспертов склоняется к мысли, что ЦБ снизит ставку на 1 процентный пункт. Однако после "черного четверга" 11 июня появились сомнения - в свете нарастающих рисков регулятор может пойти на более слабое снижение ставки, оставив себе возможность для маневра.

Снижение ставки ЦБ РФ еще не полностью заложено в котировки рубля, поэтому можно ожидать подъема доллара выше отметки 70 руб./$1. Нефть обрадовалась заявлению Ирака о готовности компенсировать излишне добытые в мае объемы нефти в течение трех месяцев. В пятницу котировки Brent ушли выше $42 за баррель, где рекомендуется открывать спекулятивные короткие позиции с целью поймать доллар-два. Рынки в любой момент могут оказаться под давлением рисков усиления коронавирусной пандемии, что приведет к сокращению потребления топлива прежде всего авиацией. Справедливым для нефти Brent пока видится коридор $39-43 за баррель, считает аналитик компании "Алор брокер".

В США в четверг индексы показали смешанную динамику на фоне новостей о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке. В ряде американских штатов в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии и Южной Каролине в четверг зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов. Количество госпитализированных пациентов в Техасе днем ранее подскочило на 11% и достигло нового рекорда.

В Пекине начиная с 11 июня выявлено более 150 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - более 100 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".

Тем не менее, главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью заявил в четверг, что китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине. Он объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе - феврале этого года.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что американская экономика близка к тому, чтобы оставить позади пандемию COVID-19. Он выразил уверенность, что начавшийся в Штатах рост числа рабочих мест, а также розничных продаж, говорит о быстром восстановлении экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Оптимизм относительно перспектив восстановления мировой экономики сдерживается опасениями, связанными с продолжающимся распространением коронавируса в мире.

За истекшие стуки в Китае выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил в пятницу Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Правительство Японии немного улучшило оценку ситуации в экономике, заявив, что спад близок к нижней точке, поскольку экономика постепенно открывается вслед за отменой режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране в связи с пандемией коронавируса.

Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 12%, ожидалось повышение на 5,7%.

Нефть в пятницу дорожает на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,49 за баррель (+2,4% и +2% в четверг), августовская цена WTI - $40,0 за баррель (+2,4% и +2,3% накануне).

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+12,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,4% и +6,8% "префы"), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,1%), ГДР "Ленты" (+3,1%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,5%).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,1%, до 2,717 рубля; выплаты за 2019 год - 0,111 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,768 млрд рублей (из них 3,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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