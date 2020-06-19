Ставки на заседание ЦБ РФ 19 июня как никогда высоки - Росбанк

Ставки на заседание ЦБ РФ 19 июня как никогда высоки , говорится в обзоре Росбанка.

Аналитики Росбанка считают, что развитие ситуации на локальном рынке имеет несколько вероятных сценариев.

Первый - снижение ЦБ РФ ставки на 50 бп с четким сигналом на дальнейшее снижение. Для рубля и облигаций такой сценарий будет расценен как нейтральный, а выход спекулятивных игроков может привести к краткосрочной коррекции доходностей на 10-15 бп вверх и до 30 коп. вверх в паре USD/RUB, указывают специалисты.

Второй - снижение ставки на 75-100 бп в сопровождении жесткой риторики - будет скорее негативным для облигаций и рубля, приведя к росту доходностей на 20-25 бп и скачку курса на 50-70 коп. соответственно, отмечают аналитики.

Третий и самый непредсказуемый - снижение ставки на 100 бп в сочетании с мягкой риторикой - может привести к снижению доходностей на 15-20 бп и укреплению рубля на 30-50 коп. Но впоследствии этот сценарий может обернуться возвратом пары USD/RUB выше отметки 70 на фоне роста привлекательности игры против рубля, полагают в Росбанке.

"Мы полагаем, что ставки на текущее заседание как никогда высоки, но для Банка России горизонт планирования намного больше, а спектр рисков намного шире, чем мы их видим здесь и сейчас", - пишут специалисты Росбанка.