19 июня 2020 года 09:43
Утренние прогнозы: небольшой рост акций
В пятницу утром аналитики прогнозируют выход рынка акций РФ в небольшой "плюс".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Актуальным коридором движения индекса Мосбиржи на пятницу остается диапазон 2700-2750 пунктов, при этом риск тестирования его нижней границы в ближайшее время сохраняется. В начале торгов на фоне восстановления нефтяных котировок российский рынок может перейти к небольшому росту".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в пятницу утром складывается слабо позитивный: в пределах 0,2% подрастают американские фьючерсы, около 42 долларов за баррель торгуется нефть. С учетом излишней перепроданности и на закрытии "шортов" начало торгов может быть слабо позитивное".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2730-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он перейдет в состояние консолидации в ожидании решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск) и последующих комментариев по этому поводу (15:00 мск)".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром пятницы российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения настроений на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в умеренный плюс. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 2700-2790 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
19 июня 2020 года 14:25
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $48,3 до $47,7 за штуку, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена до "на уровне рынка".
Как отмечается в обзоре, акции компании полностью восстановились в цене после снижения в марте,... читать дальше
.
19 июня 2020 года 14:00
Bank of America считает дополнительным риском решение комитета Верховной Рады поддержать проект постановления об оценке работы главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия, в котором говорится о целесообразности создания временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства... читать дальше
.
19 июня 2020 года 13:28
Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют позитивную динамику, несмотря на противоречивые сообщения о развитии отношений КНР и США и сохраняющуюся угрозу второй волны эпидемии, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рост заболеваемости COVID-19 в Азии и США остается в центре... читать дальше
.
19 июня 2020 года 12:49
самый перспективный кандидат на включение в MSCI Russia в ноябре 2020 года, сообщается в комментарии ITI Capital.
"Мы считаем, что самым перспективным кандидатом на ноябрьское включение остается "Яндекс", но уровень локальной ликвидности, соответствующий критериям MSCI Russia, из-за высокого... читать дальше
.
19 июня 2020 года 12:18
Аналитики ИК "Фридом Финанс" на фоне определенного улучшения внешнего и внутреннего информационного фонов считают возможным продолжение позитивной динамики на российском рынке акций как в пятницу, так и по итогам следующей недели, однако технические и сезонные факторы, а также вероятное усиление... читать дальше
.
19 июня 2020 года 11:55
Фактором поддержки для рубля на следующей неделе станут налоговые выплаты экспортеров, однако, принимая во внимание большое количество рисков для оптимизма на глобальных площадках, краткосрочные риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления, сообщается в обзоре "Нордеа... читать дальше
.
19 июня 2020 года 11:40
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, несмотря на опасения второй волны мировой пандемии COVID-19, а также в ожидании снижения ставки Банком России; индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" и Сбербанка. читать дальше
.
19 июня 2020 года 11:33
Аналитики Уралсиба предполагают снижение ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ 19 июня на 100 б.п. - до 4,5%.
"Сейчас нет сомнений, что ставка по итогам заседания Банка России будет снижена, вопрос теперь в другом – какова будет величина снижения, и здесь точки зрения аналитиков расходятся,... читать дальше
.
19 июня 2020 года 11:12
Ставки на заседание ЦБ РФ 19 июня как никогда высоки , говорится в обзоре Росбанка.
Аналитики Росбанка считают, что развитие ситуации на локальном рынке имеет несколько вероятных сценариев.
Первый - снижение ЦБ РФ ставки на 50 бп с четким сигналом на дальнейшее снижение. Для рубля и облигаций... читать дальше
.
19 июня 2020 года 10:47
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключает, что в пятницу котировки нефти попробуют уйти выше 42 долларов за баррель, где он рекомендует открывать спекулятивные "шорты" с целью "поймать" доллар-два, говорится в комментарии компании.
"Нефтяной рынок, как и фондовый, в любой момент может... читать дальше
.
19 июня 2020 года 10:35
Отток капитала из акций и облигаций РФ возобновился, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 11 по 17 июня 2020... читать дальше
.
19 июня 2020 года 10:24
Москва. 19 июня. Доллар и евро заметно упали на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль активно дорожает к бивалютной корзине благодаря уверенно растущей нефти и в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ. читать дальше
.
19 июня 2020 года 10:20
Аналитики "Алор Брокер" ждут в пятницу ухода пары доллар/рубль выше отметки 70, сообщается в комментарии компании.
"Основное внимание в пятницу будет приковано к решению Банка России по ставке. В цены ОФЗ уже заложено снижение показателя примерно на 0,75 п.п. Однако большинство экспертов... читать дальше
.
19 июня 2020 года 10:09
лижайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы прибавляют около 1%, продолжая повышение, стартовавшее в четверг, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки расположены в районе 42 и 39 долларов соответственно, не так далеко от июньских пиков (43,06 доллара и 40,44... читать дальше
.
19 июня 2020 года 09:56
Утром пятницы российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения настроений на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в умеренный плюс, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Наибольший оптимизм наблюдается на рынке нефти, где котировки, похоже, готовы обновить... читать дальше
.