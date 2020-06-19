Утренние прогнозы: небольшой рост акций

В пятницу утром аналитики прогнозируют выход рынка акций РФ в небольшой "плюс".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Актуальным коридором движения индекса Мосбиржи на пятницу остается диапазон 2700-2750 пунктов, при этом риск тестирования его нижней границы в ближайшее время сохраняется. В начале торгов на фоне восстановления нефтяных котировок российский рынок может перейти к небольшому росту".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в пятницу утром складывается слабо позитивный: в пределах 0,2% подрастают американские фьючерсы, около 42 долларов за баррель торгуется нефть. С учетом излишней перепроданности и на закрытии "шортов" начало торгов может быть слабо позитивное".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2730-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он перейдет в состояние консолидации в ожидании решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск) и последующих комментариев по этому поводу (15:00 мск)".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром пятницы российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения настроений на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в умеренный плюс. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 2700-2790 пунктов".