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19 июня 2020 года 09:41

Нефть дорожает на оптимизме в отношении сокращения добычи ОПЕК+

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite слегка повысились по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения. Цены на нефть продолжают расти в пятницу.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite слегка повысились по итогам торгов в четверг благодаря росту акций компаний энергетического и потребительского секторов, однако Dow Jones завершил в минусе вторую сессию подряд под давлением акций финансового сектора.

Инвесторы оценивали последние данные с рынка труда США и сообщения о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке.

В ряде американских штатов в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии и Южной Каролине в четверг зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов. Количество госпитализированных пациентов в Техасе днем ранее подскочило на 11% и достигло нового рекорда.

Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что в регионах выросло количество случаев передачи инфекции. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

Между тем в Пекине начиная с 11 июня выявлено более 150 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - более 100 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".

Тем не менее, главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью заявил в четверг, что китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине. Он объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе - феврале этого года.

Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг объявил, что на следующей неделе начнется второй этап снятия ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с коронавирусом, сообщают американские СМИ. По его словам, с понедельника в городе смогут открыться парикмахерские, барбер-шопы, а также офисы. На прошлой неделе Нью-Йорк начал постепенно ослаблять ограничения. Работу возобновили и магазины розничной торговли.

"Мы полагаем, что рынок уже закладывает в цену немало хороших новостей, и ралли, вероятно, ослабнет в ближайшие месяцы по мере оживления экономики, - отмечает старший стратег Wells Fargo на мировых рынках Скотт Рен, которого цитирует CNBC. По словам эксперта, в ближайшие месяцы на рынке сохранится повышенная волатильность.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек.

Таким образом, показатель снизился по итогам одиннадцатой недели подряд после роста почти до 7 млн на последней неделе марта, говорится в отчете министерства труда США. Однако количество новых заявок все еще остается высоким по сравнению с уровнем чуть выше 200 тыс. до вспышки коронавируса, отмечает MarketWatch.

Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,566 млн, а не 1,542 млн, как сообщалось ранее.

Тем временем индекс производственной активности Филадельфии в июне неожиданно вырос.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до 27,5 пункта по сравнению с минус 43,1 пункта в мае. Индекс впервые с февраля поднялся выше нуля, что указывает на улучшение условий в производственном секторе региона.

Аналитики ожидали роста показателя до минус 23 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 20 пунктов.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что американская экономика близка к тому, чтобы оставить позади пандемию COVID-19. Он выразил уверенность, что начавшийся в Штатах рост числа рабочих мест, а также розничных продаж, говорит о быстром восстановлении экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В то же председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер считает, что экономике США потребуется длительное время на восстановление, и Федеральная резервная система (ФРС) должна будет придерживаться очень мягкой денежно-кредитной политики до конца 2023 года, чтобы способствовать этому процессу.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы поддержки домовладельцев и малого бизнеса, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Акции Facebook Inc. (SPB: FB), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Netflix Inc. (SPB: NFLX) слегка подорожали в четверг - на 0,2-0,5%, подтолкнув вверх индекс Nasdaq Composite. В то же время бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) и American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подешевели более чем 1%, что ограничило подъем S&P 500. Акции American Express Co. (SPB: AXP) и Goldman Sachs Group Inc. также потеряли в цене более 1%, оказав давление на Dow Jones.

Цена бумаг Carnival снизилась на 1,4%, поскольку крупнейший в мире оператор круизов отчитался о крупном убытке во втором финансовом квартале на фоне практически полной остановки операций из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Котировки акций Kroger Co. (SPB: KR) опустились на 3,1%, после того как крупнейшая сеть продуктовых супермаркетов США отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке за первый финансовый квартал, но не стала давать прогноз на текущий финансовый год из-за неопределенности, связанной с коронавирусом.

Рыночная стоимость McDonald's Corp. (SPB: MCD) уменьшилась на 0,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в четверг объявила о планах нанять 260 тыс. работников в США этим летом на фоне постепенного открытия залов своих точек после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Капитализация американского производителя стали U.S. Steel Corp. упала на 13,1%. Компания в среду подала заявку на размещение 57,5 млн акций, сообщив, что планирует использовать вырученные средства "для укрепления своего баланса, повышения ликвидности и общих корпоративных целей".

Акции Hertz Global Holdings Inc. подешевели на 10% на новостях о том, что американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, приостановила выпуск новых акций объемом $500 млн из-за проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 39,51 пункта (0,15%) - до 26080,10 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 1,85 пункта (0,06%) и составил 3115,34 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 32,52 пункта (0,33%) - до 9943,05 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения.

Оптимизм относительно перспектив восстановления мировой экономики нивелируется опасениями, связанными с продолжающимся распространением коронавируса в мире.

В ряде американских штатов в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии, Южной Каролине и Техасе в четверг зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов.

Китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку COVID-19 в Пекине, заявил накануне главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью. По его словам, пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе-феврале этого года.

Ранее медицинские власти столицы Китая сообщили, что начиная с 11 июня в Пекине выявлено более 150 инфицированных COVID-19.

За истекшие стуки в Китае выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил в пятницу Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,4%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в мае 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Дефляция сохранилась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателя на 0,1%.

В апреле потребительские цены без учета свежих продуктов снизились впервые с декабря 2016 года на фоне пандемии COVID-19, ограничившей потребительские расходы в стране.

Правительство Японии немного улучшило оценку ситуации в экономике, заявив, что спад близок к нижней точке, поскольку экономика постепенно открывается вслед за отменой режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране в связи с пандемией коронавируса.

Экономика остается в "крайне тяжелом положении", однако ситуация "практически перестала ухудшаться", говорится в ежемесячном докладе кабинета министров, опубликованном в пятницу. Оценка ситуации в экономике улучшена японским правительством впервые с января 2018 года, пишет Bloomberg.

В лидерах роста оказались акции японского производителя чипов Tokyo Electron, цена которых подскочила почти на 7%.

Бумаги автопроизводителей дешевеют, включая Mazda Motor Corp. (-2,7%), Subaru Corp. (-1,8%), Mitsubishi Motors Corp. (-1,6%), Honda Motor Co. (-1,2%), Nissan Motor Co. (-0,5%) и Toyota Motor Corp. (-0,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,6%, тогда как гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 1,2%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 5,2%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 0,5%.

Котировки акций страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) опустились на 1,4%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 0,8%, банка HSBC - на 0,7%.

Также дешевеют бумаги нефтяных компаний, включая CNOOC (-0,8%), PetroChina (-1,4%), China Petroleum & Chemical Corp. (-0,9%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics снижаются в цене на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 практически не меняется.

Розничные продажи в Австралии в мае выросли на 16,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны. Это рекордное повышение показателя, которое было обусловлено повсеместным ослаблением карантинных мер в стране.

В апреле розничные продажи упали на 17,7% в месячном выражении, продемонстрировав рекордное снижение.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1,9% и 1,5% соответственно.

Акции нефтепроизводителей немного подорожали, включая Santos (+0,7%), Oil Search (+ 0,2%) и Woodside Petroleum (+0,9%).

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $41,85 за баррель, что на $0,34 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (2%), до $41,51 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,32 (0,82%) - до $39,16 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,88 (2,3%), до $38,84 за баррель.

Как сообщалось, Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

"Ирак и Казахстан обязались компенсировать не исполненные обязательства по ограничению добычи, и это отличная новость, которая показывает, что страны ОПЕК+ привержены совместной работе", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Теперь, когда Саудовская Аравия и Россия убедили Ирак и Казахстан снизить добычу больше, чем требует сделка, мы увидим, как ее общее исполнение достигнет 100% в ближайшие несколько недель", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК - на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100-процентным исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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