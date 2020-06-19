Рубль открыл торги гэпом вверх благодаря уверенно растущей нефти

Москва. 19 июня. Доллар и евро заметно упали на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль активно дорожает к бивалютной корзине благодаря уверенно растущей нефти и в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,45-69,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,6 руб./$1 (-26,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 78,06 руб./EUR1 (-24 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,25 копейки к уровню закрытия четверга, до 73,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,8 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,24 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вверх на фоне уверенно растущей нефти и в ожидании смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, что должно способствовать восстановлению российской экономики после эпидемии коронавируса.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о ДКП, в том числе о ключевой ставке. Большинство аналитиков ждет ее снижения сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п..

Участники финансового рынка также склоняются к более резкому смягчению политики: из 25 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 52% ждут снижения ключевой ставки на 100 б.п. - до 4,50%, 36% - на 75 б.п. - до 4,75%, 12% - на 50 б.п. - до 5,00%.

Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее сообщила, что вариант снижения ключевой ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в будущем. Позднее она несколько раз повторила, что шаг снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться как один из вариантов на июньском заседании совета директоров.

Заседание 19 июня опорным не будет, но все равно будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ на тему денежно-кредитной политики (ДКП), текущей ситуации и стабилизационных мер. Затем заседание 24 июля будет опорным.

Инфляция в годовом выражении на 15 июня подросла до 3,1%, следует из расчетов на основе данных Росстата. По итогам мая она составляла 3,0%.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу повысилась на 1,45% - до $42,11 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,42% - до $39,39 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3%.

Как сообщалось, Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть на рынок поступило на 1,26 млн баррелей в сутки больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 92%, то есть на 0,29 млн баррелей в сутки.

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100%-ным исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено.