Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании итогов заседания Банка России (аналитики ожидают, что ключевая ставка будет снижена на 50-100 базисных пунктов - до 5,0-4,5% годовых).

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite слегка повысились по итогам торгов в четверг благодаря росту акций компаний энергетического и потребительского секторов, однако Dow Jones завершил в минусе вторую сессию подряд под давлением акций финансового сектора. Инвесторы оценивали последние данные с рынка труда США и сообщения о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке.

В ряде американских штатов в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии и Южной Каролине в четверг зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов. Количество госпитализированных пациентов в Техасе днем ранее подскочило на 11% и достигло нового рекорда. Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что в регионах выросло количество случаев передачи инфекции. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

В Пекине начиная с 11 июня выявлено более 150 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - более 100 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". Тем не менее, главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью заявил, что китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине. Он объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе - феврале этого года.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения. Оптимизм относительно перспектив восстановления мировой экономики нивелируется опасениями, связанными с продолжающимся распространением коронавируса в мире. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,55%. Правительство Японии немного улучшило оценку ситуации в экономике, заявив, что спад близок к нижней точке, поскольку экономика постепенно открывается вслед за отменой режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране в связи с пандемией коронавируса. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,6%, тогда как гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 практически не меняется.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в пятницу на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке. Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства. Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК - на 92%, то есть на 0,29 млн б/с. В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100%-ным исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено.

На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $41,99 за баррель, что на 1,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2%, до $41,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 1,36% - до $39,37 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3%, до $38,84 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 17,999 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,272 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июня вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 695,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,66%), "РЖД-19" (+0,48%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-02" (-0,95%), "РЖД-001P-13R" (-0,45%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-19 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 6,59% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны, оферта не предусмотрена.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение ипотечных бондов на 16,252 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 17 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Выпуск гасится 28 мая 2049 года. Возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента. ЦБ зарегистрировал данный выпуск в начале июня. Выпуск размещен в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002.

ООО "Джи-групп" (Казань) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплат 7-12-го купонов. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации пройдет 18-19 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 22 июня. Ранее компания планировала выйти с дебютным выпуском облигаций во второй половине марта, тогда в качестве ориентира рассматривался диапазон 11,0-11,5% годовых. Однако книгу заявок компания так и не открыла.

АО "ЛК "Европлан" установило ставку 5-7-го купонов облигаций серии БО-08 в размере 7,4% годовых. Бумаги объемом 5 млрд рублей были размещены в июле 2018 года. Ставка текущего купона - 9,35% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов.