Отток капитала из акций и облигаций РФ возобновился - "БКС Глобал Маркетс"

Отток капитала из акций и облигаций РФ возобновился, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 11 по 17 июня 2020 года составил $120 млн против притока $165 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Данные показывают, насколько неустойчив любой оптимизм в отношении акций и облигаций EM. Наиболее уязвимы акции - в ближайшие недели возможны новые потери на фоне непростой экономической ситуации и продолжающейся пандемии COVID", - подчеркивает Смольянинов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $120 млн против притока $60 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $60 млн по сравнению с притоком $60 млн на предыдущей неделе.

"Фонды акций GEM потеряли $1,2 млрд, что стало самыми большими оттоками с середины мая. Фонды, ориентированные на Россию, также начали терять деньги после всего нескольких недель притоков, при этом традиционные фонды и ETF отчитались о чистых оттоках. Рост волатильности на глобальных рынках не сулит ничего хорошего для развивающихся рынков - инвесторы не готовы вкладывать новые деньги в этот класс активов", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала в районе $3 млн против притока $120 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток $10 млн.

"Фонды облигаций GEM также отчитались об оттоках, которые, однако, составили всего $442 млн после пары недель уверенных притоков свыше $1,5 млрд. Между тем притоки в фонды, инвестирующие в Россию, продолжились. Сегодня в центре внимания окажется заседание ЦБ, учитывая значительные расхождения в ожиданиях масштаба снижения ставки", - пишет эксперт.