Российские фондовые индексы выйдут в пятницу утром в умеренный плюс - ИК "Велес Капитал"

Утром пятницы российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения настроений на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в умеренный плюс, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Наибольший оптимизм наблюдается на рынке нефти, где котировки, похоже, готовы обновить июньские максимумы.

Аналитик компании Елена Кожухова отмечает, что в пятницу в РФ ожидают заседания центрального банка, который с большой долей вероятности снизит процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%, что в текущих условиях потенциально позитивно для акций. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 2700-2790 пунктов.