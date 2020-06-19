Рынок нефти сохраняет оптимизм - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы прибавляют около 1%, продолжая повышение, стартовавшее в четверг, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки расположены в районе 42 и 39 долларов соответственно, не так далеко от июньских пиков (43,06 доллара и 40,44 доллара), которые вскоре могут проверить на прочность.

Специалист компании отмечает, в ОПЕК сообщили, что в мае страны выполнили обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках соглашения на 87% и пообещали оказать давление на нарушителей. Ирак и Казахстан, в частности, намерены улучшить свою дисциплину по выполнению сделки, и это значит, что мировое предложение нефти должно стать еще более ограниченным, говорится в комментарии ИК.