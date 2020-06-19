Открытие торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с умеренным повышением - ИК "Алго Капитал"

Открытие торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2730-2740 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2730-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он перейдет в состояние консолидации в ожидании решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск) и последующих комментариев по этому поводу (15:00 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.