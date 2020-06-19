Пара доллар/рубль уйдет выше отметки 70 - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" ждут в пятницу ухода пары доллар/рубль выше отметки 70, сообщается в комментарии компании.

"Основное внимание в пятницу будет приковано к решению Банка России по ставке. В цены ОФЗ уже заложено снижение показателя примерно на 0,75 п.п. Однако большинство экспертов склоняется к мысли, что ЦБ снизит ставку на процентный пункт. Еще полторы недели назад также думали и мы, но после "черного четверга" 11 июня у нас закрались сомнения: в свете нарастающих рисков регулятор может пойти на более слабое снижение, оставив себе возможность для маневра. По-прежнему считаем, что снижение ставки еще не полностью заложено в котировки рубля, и ждем ухода пары доллар/рубль выше отметки 70", - пишут специалисты "Алор Брокер".