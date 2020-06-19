Открытие отечественного рынка акций в пятницу возможно со слабым позитивом - "Алор Брокер"

Открытие отечественного рынка акций в пятницу возможно со слабым позитивом, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Внешний фон в пятницу утром складывается слабо позитивный: в пределах 0,2% подрастают американские фьючерсы, около 42 долларов за баррель торгуется нефть. С учетом излишней перепроданности и на закрытии "шортов" начало торгов может быть слабо позитивное, считает аналитик Алексей Антонов.

Однако если внешний фон резко не улучшится, то под занавес торгового дня вполне логичным будет сокращение позиций по акциям. Риски второй волны коронавируса никуда не делись, а статистика по заболеваемости выходит в последнее время скорее негативная. Если число заболевших за выходные продолжит нарастать, то в отсутствии явных драйверов роста новую неделю мировые рынки могут начать со снижения, предупреждает специалист компании.

"Индекс Мосбиржи в четверг в очередной раз протестировал нижнюю границу боковика 2700 пунктов. Не исключено, что сегодня проверка данной отметки на прочность ближе к вечеру повторится, а вот закрытие ниже нее может стать сильным техническим сигналом для продолжения распродаж. Настораживает и опережающее рынок снижение акций банков. Это может быть признаком выхода инвесторов, прежде всего иностранных, из российских бумаг", - пишет А. Антонов.