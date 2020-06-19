Утром пятницы рубль попытается подрасти к доллару - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в пятницу перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 41,9 доллара за баррель, прибавляя порядка 1%. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия четверга не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле, сообщается в комментарии.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 69,6. При этом в дальнейшем снижение в американской валюте может продолжиться за счет поддержки рубля со стороны внутренних факторов. Так, его росту способствуют высокие объемы продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июня, а также предстоящее решение ЦБ РФ по ставке. В результате доллар может уйти в диапазон 69-69,5 рубля, - указывает Богдан Зварич. - Однако ближе к вечеру на ухудшении внешнего фона возможна активизация продаж в рубле, что позволит американской валюте отыграть большую часть потерь и попытаться выйти на положительную территорию".