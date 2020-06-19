Рубль становится более зависимым от конъюнктуры на глобальных фондовых и сырьевых рынках - ГК "ФИНАМ"

Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов отмечает, что в пятницу в центре внимания российских инвесторов будет заседание Банка России, по итогам которого регулятор может снизить ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов. Однако ожидания снижения ставки на столь значительную величину, которые в мае способствовали укреплению рубля, уже по большей части заложены в рынок, в связи с чем российская валюта становится более зависимой от конъюнктуры на глобальных фондовых и сырьевых рынках, оставаясь в диапазоне 68-70,50 по отношению к американскому доллару, указывает специалист компании в своем комментарии.

По его мнению, при усилении коррекции на биржах Европы и США нельзя исключать, что пара доллар/рубль может протестировать отметки 71-71,50.