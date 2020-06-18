18 июня 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики
Москва. 18 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за счет спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 17 июня и составила 115,73% от номинала, что соответствует доходности 1,915% годовых (рост на 1,5 базисных пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,54% от номинала, что соответствует доходности 0,19% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 1,5 пункта и составил 172,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню всего на 8 базисных пунктов - до 142,01% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,28% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 136,83% от номинала (доходность выросла также на 0,5 пункта и составила 3,255% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 14 базисных пунктов - до 114,6% от номинала, что соответствует доходности 2,12% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 8 базисных пунктов, до 110,91% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта - до 1,41% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 133,45% от номинала (доходность - 3,36% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 15 базисных пунктов, до 112,49% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 2,31% годовых).
"Сегодня на мировых долговых рынках был довольно спокойный день. Еврооблигации большинства emerging markets, в том числе и России, в четверг торговались в боковом диапазоне вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Участники рынка заняли выжидательную позицию в связи с отсутствием новых триггеров для движения в ту или иную сторону. Все последние новости и события уже учтены в ценах, поэтому рынок сегодня был тихим и спокойным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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