Снижение рынка акций вслед за миром на опасениях второй волны COVID-19 сдерживалось подросшей нефтью

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений второй волны заболеваний коронавирусом, откат сдерживался подросшей нефтью; лидерами снижения второй день подряд выступили акции "Аэрофлота" на фоне планов допэмиссии компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2724,33 пункта (-0,6%, днем индекс опускался к 2700 пунктам), индекс РТС - 1230,71 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.

Доллар почти не изменился и составил 69,73 рубля (-0,75 копейки).

Снизился курс акций "Аэрофлота" (-4,7%), упали после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,2%, до 3820 рублей; дивиденды за четвертый квартал 2019 года - 157 рублей на акцию), подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%).

Подросли акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, уверенность инвесторов несколько пошатнулась, так как они взвешивали стимулы правительств и перезапуск экономик на фоне опасений по поводу возникновения новой волны пандемии COVID-19 и геополитической напряженности, что перевешивает меры поддержки правительств и смягчение карантинных мер по всему миру. Это указывает на то, что чем больше правительства стран снимают карантинные ограничения, тем быстрее растет количество заболевших - это ослабляет надежды на сценарий V- или U-образного восстановления экономики, считает эксперт.

Эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин также отмечает, что рынки просели на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В последние несколько суток в мире наблюдается резкое увеличение новых случаев заболевания, что усиливает угрозу второй волны пандемии и ставит под сомнение быстрое восстановление мировой экономики.

Однако поддержку рисковым активам оказало неожиданное решение Народного банка Китая снизить ставки по двухнедельным сделкам обратного РЕПО, используемых для вливания денежных средств в банковскую систему. Для нефти локальным позитивом стала информация об успешном испытании в ходе учений военно-морскими силами Ирана ракет малой дальности. Данное событие несет риски ухудшения геополитической ситуации, которая и без того остается напряженной из-за произошедших недавно в нескольких проблемных регионах пограничных конфликтов, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в мире растет обеспокоенность по поводу второй волны COVID-19 и отсутствия эффективных методов борьбы с ней. Тревожные вести приходят из Пекина, ряда американских штатов и даже в Германии обнаружен новый очаг распространения инфекции. Все это говорит о том, что многие страны весьма сильно поторопились со смягчением карантинных мер и, вероятно, к ним еще придется вернуться, как это сделали власти КНР в Пекине. На этом фоне отечественный рынок акций днем проседал к отметке 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Менеджмент "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) рассматривает возможность остановки производства в сентябре, а также не исключает сокращение персонала. В планах корпорации сокращение выпуска товарной титановой продукции в 2020 году. Также под сильным давлением оказались акции "Аэрофлота" на информации о возможной докапитализации компании через допэмиссию акций на 80 млрд рублей.

Страхи по поводу второй волны COVID-19 убеждают рынок в сохранении масштабных денежных вливаний ведущими центральными банками, что будет обеспечивать привлекательность валют с положительной доходностью. Банк Англии расширил свою программу покупки активов с 625 млрд фунтов стерлингов до 725 млрд фунтов. Председатель ФРС Джером Пауэлл в течение двух дней говорил с Конгрессом о том, что стимулирующие меры потребуются в течение длительного периода. Соответственно, условия для carry trade будут сохраняться, полагает аналитик.

Нефть к вечеру вышла в уверенный "плюс", позитивом является очередное резкое снижение производства сырья в США. На неделе до 12 июня оно опустилось сразу на 0,6 млн б/с (до 10,5 млн б/с).

Рынок акций в США явно разочаровался в ситуации с первичными обращениями за пособием по безработице, а вот восстановительный рост индекса производственной активности ФРБ Филадельфии не оказал сильного впечатления. Российский рынок акций в конце недели рискует скатиться до отметки 2700 пунктов, если нефть не удержится в "плюсе" и будет склонна к пробитию отметки $40 за баррель Brent, считает Кочетков.

В США индексы в среду показали смешанную динамику, снизились Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,4%), прервав трехдневную череду роста на фоне сохраняющихся опасений вокруг пандемии коронавируса. В штатах Флорида, Техас и Аризона на этой неделе выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки, сообщило в среду издание The Hill.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%) на фоне опасений из-за продолжающегося распространения коронавируса.

В Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - 113 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". Пекинская газета "Бэйцзин жибао" предупредила в четверг, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

Всего в США по состоянию на 17 июня больше 2,2 млн пациентов заразились COVID-19. Почти 120 тыс. человек умерли от последствий инфицирования, более 904 тыс. - полностью вылечились.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 1,508 млн при прогнозах на уровне 1,3 млн. В то же время индекс производственной активности Филадельфии в июне подскочил до 27,5 пункта при прогнозах роста до минус 21,35 пункта с майского уровня минус 43,1 пункта.

Нефть вечером возобновила рост после локальной коррекции; цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,75 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $41,5 за баррель (+1,9% и -0,6% накануне), августовская цена WTI - $39,06 за баррель (+2,2% и -1,1% в среду).

ОПЕК в среду сохранил прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с. В то же время прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в этом году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,215 млн баррелей при прогнозах снижения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в четверг выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-7,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,6%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,9%), "ВСМПО-Ависма" (-3,3%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+21,4% и +12,9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+11,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+7,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,605 млрд рублей (из них 14,802 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).