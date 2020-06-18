Рынок акций РФ выделяется среди других EM наличием наиболее привлекательных дивидендных историй - Альфа-банк

По мнению аналитиков Альфа-банка, в краткосрочной перспективе на российском рынке существует большое количество акций с привлекательными доходностями, говорится в обзоре банка.

"Российский рынок акций выделяется среди других развивающихся рынков наличием наиболее привлекательных дивидендных историй со средней дивидендной доходностью на 2020П на уровне 6,5% против в среднем 2,8% по компаниям, входящим в расчетную базу индекса MSCI EM, по оценкам Bloomberg. На фоне текущего экономического кризиса, вызванного перебоями в цепочках стоимости на фоне пандемии Covid-19, российский рынок акций является одной из нескольких дивидендных “тихих гаваней”, учитывая что многие компании на EM и DM отменили свои дивидендные выплаты или отложили решения по оставшимся дивидендным выплатам на 2019 г., а также по выплатам на 2020 г.", - отмечают аналитики банка Джон Волш и Денис Дорофеев.

По мнению экспертов, лучшие дивидендные истории у акций энергетического сектора, дивиденды которых гарантированы высокой долей государства в капитале этих компаний.

Среди нефтегазовых компаний, которые пока еще не выплатили промежуточные и годовые дивиденды за 2019 г., эксперты Альфа-банка выделили бумаги Лукойла и Газпрома как своих фаворитов в секторе с лучшими в своем классе дивидендными историями. Привлекательные доходности предлагают и акции других компаний, в том числе МТС и Газпромнефть.

"Если посмотреть немного вперед, на дивиденды по итогам 2020 г., можно с определенностью сказать, что пандемия и связанные с ней карантинные меры, безусловно, негативно повлияют на выплаты, тем не менее, привлекательные дивидендные истории несмоненно есть в целом ряде секторов", - указывают Д. Волш и Д. Дорофеев.

Коронавирус повлиял как на спрос, так и на предложение в горно-металлургическом секторе; его влияние в полной мере проявится после публикации финансовых результатов за 2К20. Тем не менее, аналитики считают, что сталелитейные компании, в том числе ММК, НЛМК и Северсталь все еще могут предложить высокие дивидендные доходности – более 10% за 2020. Конфликт акционеров в Норникеле едва ли приведет к немедленным изменениям дивидендной политики. Менеджмент АЛРОСы, как ожидается, возьмет паузу в выплате дивидендов до конца следующего года, эксперты банка также не рассчитывают на то, что ОК РУСАЛ выплатит дивиденды в этом году.

"В нефтегазовом секторе компании пересматривают свои дивидендные политики. - отмечают аналитики Альфа-банка. - ЛУКОЙЛ переключается на выплату 100% скорректированного СДП. Газпром стремится к коэффициенту дивидендных выплат на уровне 50%, и мы ожидаем, что его дочернее предприятие – компания Газпромнефть – пересмотрит свою дивидендную политику в направлении коэффициента дивидендных выплат на уровне 50% в 2020. Отметим, что дивиденды Транснефти за 2019 пока не объявлены, совет директоров намерен рассмотреть вопрос об их выплате на заседании 19 июня в свете продолжающегося спора о тарифах на транспортировку".

В секторе ТМТ-услуг МТС исторически являлась лучшей дивидендной историей и, судя по всему, сохранит за собой этот статус. Ростелеком, как ожидается, будет рекомендовать совету директоров выплатить 5,0 руб. на обыкновенную / привилегированную акцию в качестве дивидендов за 2019, и эксперты не видят здесь каких-либо рисков, учитывая что ВТБ является главным акционером компании после сделки по продаже акций Tele2 Ростелекому. У VEON нет планов выплачивать дивиденды по итогам этого года.

Государственные банки перенесли сроки проведения ГОСА и решения по дивидендным выплатам по итогам 2019 на август-сентябрь с целью оценить масштаб кредитных убытков и темпы восстановления экономики. Московская биржа выплачивает 100% СДП за 2019, как ожидается, этот уровень сохранится и в 2020.

"Мы ожидаем, что формирование денежных средств и долговая нагрузка у продовольственных ритейлеров улучшатся. Магнит, вероятно, сохранит дивиденды на прежнем уровне в 2020 г/г (304 руб. на акцию). Дивиденды за 2020 X5 могут вырасти на 50% г/г до 165,7 руб./ГДР. Щедрые дивиденды на 12-месячном горизонте выплатит и Детский мир", - прогнозируют эксперты Альфа-банка.