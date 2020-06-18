Акции Disney сохраняют долгосрочный потенциал роста - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" отмечают у акций Walt Disney потенциал дальнейшего укрепления в долгосрочной перспективе и сохраняют рекомендацию "Покупать" для акций компании.

"Опубликованный компанией отчет за второй фискальный квартал продемонстрировал негативный эффект от пандемии коронавируса, однако мы отмечаем, что стриминговая платформа Disney+ способна возместить часть потерянной из-за карантинных мер выручки, - подчеркивает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - И в остальном мы не усмотрели оснований отказываться от вложений в данную голубую фишку. Акции медийного гиганта за период с нашего последнего обновления рекомендации в середине мая предприняли стремительный отскок и ранее в этом месяце превзошли указанный нами целевой уровень, принеся впечатляющую доходность в размере 21,7% за неполный месяц".

Компания Walt Disney ведет деятельность по различным направлениям медийной индустрии - владеет целым спектром электронных, бумажных, радио- и телевещательных СМИ, входящих в состав подразделений Disney / ABC Television и ESPN, а также линейкой тематических развлекательных парков и курортов Walt Disney - Диснейленды есть в США, Шанхае, Париже, Токио и Гонконге.

Наиболее известным направлением деятельности Walt Disney на протяжении почти столетия является студийная работа по выпуску фильмов, музыки и театральных постановок. В состав конгломерата входят такие студии, как Walt Disney Studios Motion Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, Touchstone Pictures, LucasFilm и др. В прошлом году компания запустила медийную стриминговую платформу Disney+.