Фонды наблюдают отток средств с денежного рынка - Julius Baer

Перспектива низких ставок в течение длительного срока не только благоприятна для роста котировок, но также означает, что огромное количество денег, размещенных фондами на денежном рынке, может вернуться в более высокодоходные инструменты, говорится в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона.

Как отмечает эксперт, в первые недели коронавирусного кризиса американские фонды отмечали приход на денежный рынок более 1 трлн долларов США, а на пике этот объем достиг 4,8 трлн долларов США. Приток средств был масштабнее и стремительнее, чем во время Великого финансового кризиса. Учитывая длительную перспективу сохранения нулевых процентных ставок и стабилизацию мировой экономики, деньги будут уходить из фондов, инвестирующих в краткосрочные активы, и возвращаться на рынки акций и облигаций.

"Влияние притока денежных средств на рынок можно описать с помощью "эффекта чашки эспрессо". Если добавить одинаковое количество молока в чашку эспрессо и в чашку обычного кофе, то объем первой увеличится больше. То же самое наблюдается и на рынках облигаций. Для огромных фондов денежного рынка отток в размере 70 миллиардов долларов за две недели пройдет без особых последствий. Для рисковых сегментов рынка облигаций, таких как высокодоходные облигации США и облигации развивающихся стран, даже небольшая часть этих денег может вызвать значительный рост цен. Наши специалисты по фондам воспользовались данной динамикой в течение последних недель, и мы сохраняем свои позиции в ожидании продолжения роста ликвидности, несмотря на поток негативный новостей о показателях инфицирования в Латинской Америке", - указывает Ив Бонзон.

Латинская Америка становится новым центром коронавирусного кризиса, подчеркивает эксперт Julius Baer. В Чили официально зарегистрировано ускорение темпов распространения инфекции до 0,9% от численности населения, что выше, чем в США (0,6%), Испании (0,5%) или Италии (0,4%). В отличие от Европы и Азии, темпы распространения инфекции в Латинской Америке ускоряются, признаки стабилизации не наблюдаются.

"Робкое восстановление международной торговли и цен на сырьевые товары не может компенсировать резкое падение спроса со стороны частного сектора, а правительства не способны озвучить эффективные меры бюджетно-налоговой поддержки. В своей инвестиционной стратегии мы продолжаем ориентироваться исключительно на фондовые рынки стран Азии и сейчас не считаем латиноамериканские рынки привлекательными ввиду испытываемых странами региона экономических трудностей", - заключает Ив Бонзон.