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18 июня 2020 года 16:48

Обыкновенные акции Сбербанка могут перейти к среднесрочному снижению - ИК "Велес Капитал"

Обыкновенные акции Сбербанка в четверг шли вниз вместе со всем рынком и находятся на грани перехода к среднесрочному снижению на фоне развития краткосрочного нисходящего тренда, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки не смогли закрепиться выше 220 руб., а теперь упали и ниже 205 руб. Пробой минимума предыдущей недели в 202,30 руб. укажет на риски развития снижения в район 198 руб., а далее - к 188 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Негативный сигнал отменится при закреплении бумаг выше 212 руб." - указывает Е. Кожухова.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России


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