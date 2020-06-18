Рубль днем растет к доллару и евро на фоне перешедшей к повышению нефти

Москва. 18 июня. Доллар и евро развернулись вниз и немного дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 69,63 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,22 руб./EUR1, подешевев на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,6 копейки - до 73,5 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июня на 13,58 копейки, до 69,618 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,05 копейки, до 78,2924 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после небольшого утреннего снижения развернулся вверх и повышается к доллару и евро на фоне нефти, возобновившей повышение на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который в четверг обсудит ситуацию на рынке и исполнение обязательств странами-участниками.

Этот пункт приобретает особое значение, когда существование сделки по совместному ограничению нефтедобычи поставлено в зависимость от ее исполнения. В свою очередь, технический комитет ОПЕК+ (JTC) в ходе заседания в среду не обсуждал возможного продления ограничений по добыче нефти, действующих в мае-июле, еще и на август, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами заседания.

По словам одного из источников, "для этого еще слишком рано". Другой собеседник "Интерфакса" заметил, что вряд ли этот вопрос будет обсуждаться и в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в четверг.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,54% - до $40,93 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,16% - до $38,02 за баррель.

"К середине дня в четверг рубль демонстрировал достаточно уверенное укрепление в парах с долларом и евро, хотя общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков остается неоднозначной, так как на рынках сохраняется тревога в отношении распространения пандемии и ее рисков для экономики. В результате часть валют на рынках EM в четверг снижалась, среди них: турецкая лира, южноафриканский рэнд, аргентинское песо. Вместе с рублем на рынках EM укреплялись индийская рупия и мексиканское песо, однако их положительная динамика заметно уступала росту рубля. По всей видимости, российская валюта получала поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent поднималась выше $41 за баррель. Не исключено также, что уже сейчас часть экспортеров начала подготовку к основным налоговым платежам через неделю. Перед окончательными расчетами 25 июня будет выходной день, поэтому конвертация валютной выручки может начаться чуть раньше", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Министерство финансов накануне провело весьма успешные аукционы ОФЗ. Министерству удалось разместить бумаги на 162 млрд рублей при спросе в 242 млрд рублей. Тем не менее, аукционы не оказали значимой поддержки российской валюте, что, вероятно, по-прежнему объясняется низким спросом нерезидентов на российские бумаги. Спрос нерезидентов может вновь возрасти, если в пятницу Банк России, помимо снижения ставки на 100 б.п., просигнализирует о готовности и дальше агрессивно снижать ставку, однако это не является нашим базовым сценарием. Напомним, что к концу 2020 года мы ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 4,25%. Определяющими факторами для рубля остаются общий аппетит инвесторов к рисковым активам и ситуация на нефтяном рынке. Большое количество негативных факторов указывают на то, что в краткосрочном периоде риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России в пятницу, 19 июня, на котором будет обсуждаться вопрос снижения ключевой ставки. Большинство аналитиков, уловив сигналы регулятора, ждет снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п. Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее сообщила, что вариант снижения ключевой ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в будущем. Позднее она несколько раз повторила, что шаг снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться как один из вариантов на июньском заседании совета директоров.

Заседание 19 июня опорным не будет, но все равно будет сопровождаться пресс-конференцией председателя на тему денежно-кредитной политики (ДКП), текущей ситуации и стабилизационных мер. Затем заседание 24 июля будет опорным.

ЦБ РФ 16 июня продал валюту на 10,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей.

В предыдущий торговый день, 11 июня, ЦБ РФ продал валюту на 10,2 млрд рублей, 10 июня - также в объеме 10,2 млрд рублей. 9 июня объем продажи валюты составил 10,3 млрд рублей, 8 июня - 10,1 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 40,8 млрд рублей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу, на котором будет рассматриваться вопрос уменьшения ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 5,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 5,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 5,19% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 5 б.п. - до 5,21% и 5,23% годовых.