Julius Baer занимает "медвежью" позицию по фунту стерлингов на краткосрочную перспективу

Аналитики Julius Baer занимают "медвежью" позицию по фунту стерлингов на краткосрочную перспективу, сообщается в комментарии компании.

Данные по инфляции в Великобритании за май показали дальнейшее снижение общего уровня инфляции до 0,5%. Большая часть этого снижения была вызвана падением цен на нефть и газ в связи с рецессией, вызванной коронавирусом. Однако, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер, базовый уровень инфляции, не учитывающий цены на нефть и газ, продукты питания и напитки, также снизился до 1,2%. Столкнувшись с вялым восстановлением потребительского спроса, несмотря на первоначальное ослабление карантинных мер, цены на одежду продолжили падение, а цены на игрушки снова снизились после резкого роста в апреле. "В целом данные по инфляции в настоящее время ненадежны, так как многие цены на товары и услуги, необходимые для расчета корзины индекса потребительских цен, просто недоступны. Потребуется еще один или два месяца, пока изоляционные меры в экономике не будут полностью отменены, прежде чем можно будет оценить общее влияние коронакризиса на потребительские цены", - пишет он.

"Тем не менее, снижение котировок нефти и газа, а также цен на товары и услуги, связанных с сырьевым сектором, скорее всего, будет и впредь влиять на соответствующие сегменты базовой инфляции, что предполагает сохранение общего дефляционного тренда. Так, цены на факторы производства упали на 10,0%. Слабые данные по инфляции открывают широкие возможности для Банка Англии по повышению уровня закупок активов на своем июньском заседании. После публикации неутешительных ежемесячных данных по индексу ВВП за апрель центральный банк готов сделать больше для поддержки экономического роста в период кризиса. Однако мы не ожидаем, что Банк Англии удивит рынки более радикальными мерами, такими как отрицательные процентные ставки", - отмечает специалист Julius Baer.