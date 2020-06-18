Фондовый рынок в пятницу попытается удержаться выше 1250 пунктов по индексу РТС - ИК "Фридом Финанс"

Торги по индексу РТС в четверг идут в очень узком диапазоне 1230-1240 пунктов. Обычно это указывает на консолидацию рынка перед очередным всплеском волатильности, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "В базовом сценарии мы предвидим движение преимущественно вверх. В пятницу рынок будет пытаться удержаться выше 1250 пунктов. Существенного негатива на горизонте этой недели не предвидится. Напротив, в пятницу ожидается поддержка со стороны ЦБ РФ, который намерен в очередной раз снизить ключевую ставку", - пишет в комментарии специалист ИК.