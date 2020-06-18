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18 июня 2020 года 14:08

Рынок акций РФ днем остается под давлением продавцов, игнорируя растущую нефть

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ днем в четверг остается под давлением продавцов на фоне отступления мировых фондовых площадок из-за опасений второй волны заболеваний коронавирусом, при этом игроки игнорируют растущую нефть; лидерами отката выступают акции "Аэрофлота" на фоне планов допэмиссии.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2716,11 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1235,16 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,8%.

Доллар подешевел до 69,29 рубля (-0,45 рубля).

Снизился курс акций "Аэрофлота" (-2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), упали после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,8%, до 3836 рубля; дивиденды за четвертый квартал 2019 года - 157 рублей на акцию), подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%, "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%, Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%).

Подросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,9% и +0,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, уверенность инвесторов несколько пошатнулась, так как они взвешивали стимулы правительств и перезапуск экономик на фоне опасений по поводу возникновения новой волны пандемии COVID-19 и геополитической напряженности, что перевешивает меры поддержки правительств и смягчение карантинных мер по всему миру. Это указывает на то, что чем больше правительства стран снимают карантинные ограничения, тем быстрее растет количество заболевших - это ослабляет надежды на сценарий V- или U-образного восстановления экономики.

В четверг в центре внимания рынков статистика по рынку труда США: пособия, вероятно, получат 1,3 млн американцев с учетом коррекции на сезонный фактор за неделю, завершившуюся 13 июня. Спросом будут пользоваться защитные активы, такие как, например, бумаги энергетических компаний, а также дивидендные истории, считает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон в четверг преимущественно негативный - большинство азиатских и европейских индексов под давлением из-за опасений второй волны COVID-19. Нефть также реагирует на новости о различных транспортных ограничениях из-за новых очагов инфекции. С другой стороны, от агрессивного снижения нефть защищает факт существенного падения добычи в США. В течение дня рынкам предстоит вновь следить за новостями с коронавирусного фронта и оценивать возможность возвращения мер социального дистанцирования. В корпоративном плане в четверг последний день с дивидендами 0,111 рубля торгуются акции "Юнипро" (MOEX: UPRO), а в бумагах "Магнита" состоялся дивидендный "разрыв".

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, ранее на неделе рынки акций подросли благодаря обещаниям властей США усилить стимулирование экономики, но к концу недели оптимизм иссяк. В Китае зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, что также неблагоприятно влияет на настрой инвесторов.

В СМИ появилась информация, что в правительстве РФ снова обсуждают введение прогрессивной шкалы подоходного налога для физических лиц, то есть более высокой ставки для граждан со средним и высоким доходом (например, 15%) и более низкой - для менее обеспеченных слоев населения.

На рыночные настроения также могут повлиять сообщения о развитии отношений между США и Китаем. Газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что президент США Дональд Трамп уговаривал председателя КНР Си Цзиньпина пойти на экономические уступки, чтобы помочь переизбранию главы Белого дома на новый срок. Эта публикация, наряду с рядом других событий, вероятно, усиливает обеспокоенность глобальных инвесторов развитием американо-китайских отношений и привлекает дополнительное внимание к предвыборной кампании в США. Еще одним поводом для угрожающих заявлений может стать подписание президентом США закона, предусматривающего возможность санкций против китайских чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека, отмечает аналитик.

Аналитики Нордеа банка также констатируют, что в Пекине число заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться, а в Техасе (одном из крупнейших штатов США по численности населения) продолжается рост госпитализаций из-за вируса. В результате страхи второй волны эпидемии продолжают ограничивать динамику рисковых активов. Тем не менее, пока рынки реагируют на этот фактор весьма умеренно. Дополнительным фактором повышенной волатильности на площадках может выступать приближающаяся квартальная экспирация фьючерсов и опционов на американском рынке, которая пройдет в пятницу. Повышенная геополитическая напряженность на границе Китая и Индии, а также конфликт между Южной и Северной Кореей также выступают фактором ограничения оптимизма на финансовых рынках.

Нефть продолжает попытки роста в преддверии заседания в четверг мониторингового комитета ОПЕК. Вряд ли будут какие-либо конкретные комментарии по поводу будущего сделки ОПЕК+ после июля. Как следствие, ключевыми факторами для нефтяного рынка по-прежнему остаются ожидания по восстановлению мировой экономики и спрос на мировые энергоресурсы, а также глобальный аппетит к рисковым активам и настроения на мировых финансовых рынках, считают эксперты.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, эйфория от поддержки рынков со стороны ФРС США заканчивается, инвесторы вновь опасаются усиления негативных последствий для экономики от зарождающейся второй волны коронавирусной инфекции.

Хуже рынка остаются акции "Аэрофлота" на фоне появившейся информации о дипмиссии акций на 80 млрд рублей. Нет сомнений, что такой объем будет выкупать либо государство, либо крупные госкомпании, что размоет долю миноритариев. Учитывая, что и в благоприятные времена авиаперевозчики жаловались на убыточность, сейчас покупать их акции на среднесрочную перспективу нет никакого резона. Более того, потенциал падения бумаг "Аэрофлота" еще не отыгран, считает эксперт.

В четверг пройдет заседание мониторингового комитета стран ОПЕК+. Никаких судьбоносных решений от него не ожидается. Однако заявления с мероприятия могут вызвать всплески волатильности. В частности, интерес представляют заявления о достижении плановых показателей добычи, особенно со стороны Ирака и Нигерии, которые в мае сократили добычу лишь на 38% и 19% от своих квот. Не исключено, что будут какие-то намеки со стороны Саудовской Аравии о желании не увеличивать добычу в августе. Однако в целом нефть Brent продолжит колебания вокруг отметки $40 за баррель, поскольку поводов для роста выше $43 и снижения под отметку $38 пока нет. Индекс МосБиржи при ухудшении внешнего сантимента может закрепиться ниже боковика с границами 2700-2810 пунктов. При неблагоприятном сценарии в пятницу падение может усилиться, считает Антонов.

В США индексы в среду показали смешанную динамику, снизились Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,4%), прервав трехдневную череду роста на фоне сохраняющихся опасений вокруг пандемии коронавируса. В штатах Флорида, Техас и Аризона на этой неделе выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки, сообщило в среду издание The Hill.

Всего в США по состоянию на 17 июня больше 2,2 млн пациентов заразились COVID-19. Почти 120 тыс. человек умерли от последствий инфицирования, более 904 тыс. - полностью вылечились.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы помощи домовладельцам и малому бизнесу, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По словам Пауэлла, с февраля американская экономика потеряла почти 20 млн рабочих мест, и ФРС ожидает рекордного падения ВВП во втором квартале.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%) на фоне опасений из-за продолжающегося распространения коронавируса.

В Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - 113 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". Пекинская газета "Бэйцзин жибао" предупредила в четверг, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

Нефть в четверг не оставляет попыток коррекции после отката; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $41,23 за баррель (+1,3% и -0,6% накануне), августовская цена WTI - $38,64 за баррель (+1,1% и -1,1% в среду).

ОПЕК в среду сохранил прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с. В то же время прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в этом году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,215 млн баррелей при прогнозах снижения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,2%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-2,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,4%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+26,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+15,7%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 32,649 млрд рублей (из них 5,684 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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