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18 июня 2020 года 13:40
Российский рынок ценных бумаг имеет большой потенциал для восстановления - ВТБ Private banking
Эксперты ВТБ Private Banking в формате онлайн-конференции для VIP-клиентов отметили, что российский рынок ценных бумаг имеет большой потенциал для восстановления, говорится в пресс-релизе инвестбанка. "На рынке акций США продолжается ралли, индекс S&P500 практически отыграл все потери марта и находится на уровнях, близких к историческому максимуму. В то же время российский рынок пока отстает от общей динамики. Индекс РТС все еще на четверть ниже показателей уровня начала года. Такое отставание в совокупности с высокой дивидендной доходностью российских бумаг делает их очень привлекательными в сравнении с иностранными инструментами", - отметили эксперты ВТБ. "Курс рубля восстановился на росте стоимости нефти и остается относительно стабильным. В базовом сценарии мы прогнозируем что среднегодовая цена нефти останется примерно на текущих уровнях - 41-42 доллара за баррель. Рынок стал более сбалансированным на фоне ожиданий восстановления экономик. По рублю мы прогнозируем среднегодовой курс в 71-72 рубля за доллар", - отметил управляющий директор по инвестиционному бизнесу ВТБ Private Banking Евгений Береснев. По прогнозам экспертов ВТБ, индекс Мосбиржи по итогам года покажет рост. Отставание в динамике от американского рынка объясняется выходом инвесторов с развивающихся рынков в целом и беспрецедентными мерами по стабилизации фондового рынка в США. При этом российский рынок показывает опережающую динамику в сравнении со многими развивающимися рынками, такими как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, ЮАР. Прогнозируется, что российский рынок продолжит рост благодаря восстановлению цен на нефть, которое происходит быстрее, чем это прогнозировалось в марте. Этому также способствует то, что потребительский спрос восстанавливается достаточно быстрыми темпами. Китай уже практически вышел на уровни, которые были до пандемии. До конца года ожидается возвращение к балансу на рынке нефти. "Это поддерживает котировки нефтяных компаний, однако эти бумаги не являются нашими фаворитами. Из данного сектора мы выделяем акции Лукойла и Татнефти. Они имеют минимальный долг и выплачивают практически 100 процентов прибыли в виде дивидендов, что при цене на нефть в 45 долларов за баррель дает дивидендную доходность в районе 8% годовых", - подчеркнул Андрей Килин, старший портфельный управляющий ВТБ Капитал Инвестиции. Было отмечено, что реальный сектор в меньшей степени пострадал от пандемии, чем в секторе услуг. Ожидается, что он также быстрее вернется в фазу роста. Поддержку строительному сектору будут оказывать низкие процентные ставки по ипотеке. Также оптимистично аналитики ВТБ смотрят на интернет-сектор, продовольственный ритейл, телекоммуникации. В целом по базовому сценарию ожидается, что снижение ВВП составит порядка 4% по итогам этого года, уже в будущем году прогнозируется рост порядка 3%. Говоря о консервативных инструментах инвестиций, эксперты ВТБ отметили, что доходность по ОФЗ по коротким бумагам находятся в диапазоне 4,5% - 5,5% годовых в зависимости от срока погашения. "Можно сказать, что рынок уже заложил снижение ключевой ставки до уровня 4,5%, рынок всегда старается действовать на опережение. То, что длинные бумаги предоставляют большую доходность примерно на один процент, также соответствует нормальной ситуации на рынке. Потенциал роста стоимости бумаг остается, особенно, если будет дальнейшее снижение ключевой ставки до 4%. Интереснее выглядят корпоративные бумаги хорошего качества (первый эшелон). Здесь еще можно найти бумаги с доходностью чуть выше 6% с погашением до 5-6 лет. Например, такие эмитенты, как Газпром, РЖД, МТС. Если смотреть на бумаги второго и третьего эшелона, нам больше всего нравятся бумаги из сектора девелопмента. Но при составлении такого портфеля следует внимательно отнестись к рискам при выборе бумаг", - отметил Евгений Коровин, руководитель департамента инвестиционного консультирования ВТБ Капитал Инвестиции.
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