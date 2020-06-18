Явных причин для существенного отклонения курса рубля к доллару по-прежнему нет - РФПИ

Явных причин для существенного отклонения курса рубля к доллару в обе стороны по-прежнему нет, потоки остаются сбалансированными, говорится в комментарии РФПИ.

"Надежды на дальнейший рост рубля в краткосрочной перспективе, с нашей точки зрения, могут быть связаны лишь с продажами экспортеров под предстоящие налоги и очередной волной позитива с внешних площадок. Напротив, восстановление экономической активности в России будет способствовать частичному восстановлению спроса на импорт со стороны населения и компаний. Наконец, важным будет и решение ЦБ по ставке, поскольку сценарии снижения сразу на 100 б.п. в июне и по 50 б.п. в июне и июле могут оказать различное влияние на поведение инвесторов в ОФЗ и другие активы. Первый сценарий в случае ужесточения риторики способен стимулировать закрытие или частичную фиксацию позиций с последующим "выходом" в валюту. В целом в условиях текущего внешнего фона эта неопределенность может способствовать сохранению курса рубля на прежних уровнях 69,60-70,00/USD", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.