Sova Capital снизила оценку GDR Globaltrans на 9%, подтвердив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $5,5 до $5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

Как говорится в обзоре, аналитики понизили прогноз по выручке компании в 2020 году на 8,6% - с 55,536 млрд рублей до 50,767 млрд рублей, ожидания по EBITDA снижены на 15% - с 25,609 млрд рублей до 21,775 млрд рублей, а по чистой прибыли - на 23,6% - с 11,209 млрд рублей до 8,566 млрд рублей. Кроме того, эксперты понизили прогноз по FCF Globaltrans в текущем году на 25,7% - до 9,4 млрд рублей по сравнению с предыдущим показателем в 12,7 млрд рублей.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $8,3 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,73 за штуку.