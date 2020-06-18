Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital, отмечается в комментарии ITI Capital. В четверг, 18 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне резкого роста числа зараженных COVID-19 в отдельных штатах США, что ставит под вопрос быстрое восстановление экономики. Количество зараженных в Аризоне превысило 40,9 тыс. человек (+1,8 тыс. за сутки), в то время как в Техасе в среду число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло на 11%.

"Рынок находится под давлением, так как, с одной стороны, поддержку индексам оказывает восстановление мировой экономики и меры по стимулированию роста, а с другой, на рынки давят опасения по поводу роста числа зараженных. - отмечают эксперты ITI Capital. - Главный вирусолог США Энтони Фаучи отметил, что рост числа новых зараженных относится к первой волне, и второй волны эпидемии нет. Рост заболевших COVID-19 является результатом возобновления экономической деятельности в отдельных штатах США и увеличения количества тестов на COVID-19. По словам губернатора Эндрю Куомо, в 22 июня Нью-Йорк перейдет ко второму этапу перезапуска экономики, который включает в себя открытие магазинов розничной торговли, парикмахерских и отдельных офисных помещений.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 8,349 млн, количество смертей превысило 448 тыс.".

Аналитики ITI Capital ожидают, что в четверг индексы США будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19. "Цены на нефть в четверг утром снижаются, поскольку рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Китае и США возобновил опасения по поводу восстановления спроса. Рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня в течение второй недели подряд также сказался на настроениях инвесторов. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 млн барр., до 539,28 млн барр.", - отмечается в комментарии инвесткомпании.