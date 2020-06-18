Снижение котировок нефти носит коррекционный характер - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг утром теряют около 1% после снижения накануне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду показал сдержанный рост запасов нефти, которые, тем не менее, достигли очередного рекорда 539,28 млн баррелей. В остальном добыча нефти в США продолжает снижаться, но инвесторы обеспокоены перспективами спроса ввиду неопределенной ситуации с вирусом. Котировки на данный момент остаются выше важных краткосрочных поддержек в $38 и $36 соответственно, что указывает на коррекционный характер наблюдаемого снижения, отмечает в комментарии компании Е. Кожухова.