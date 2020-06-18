Диапазон $38-42 за баррель Brent выглядит справедливым на горизонте ближайших недель - БКС

Диапазон $38-42 за баррель по ближайшим контрактам на Brent выглядит справедливым на горизонте ближайших недель, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

"Нефтяные котировки в среду оставались стабильны на фоне ежемесячного отчета ОПЕК и оптимистичных данных по запасам нефти в США, - напоминает эксперт. - Фьючерсы на Brent незначительно снизились, второй день подряд оставаясь в рамках узкой консолидации $40-41 за баррель. Нейтральный внешний фон и затишье на мировых фондовых площадках способствовали отсутствию ярко выраженной динамики нефтяных контрактов".

По мнению И. Галактионова, на горизонте ближайших недель диапазон $38-42 за баррель по ближайшим контрактам на Brent выглядит справедливым с учетом баланса негативных и позитивных факторов. В то же время дальнейшее ухудшение сентимента на мировых рынках может спровоцировать краткосрочный спуск ниже в район $35-36 за баррель. В четверг, 18 июня, состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК+, посвященного исполнению сделки ее участниками. Новости со встречи могут оказать ограниченное влияние на динамику котировок, полагает аналитик БКС.

"Согласно данным EIA, добыча нефти в США на прошлой неделе резко снизилась до 10,5 млн б/с (-600 000 б/с), - отмечает эксперт "БКС Брокер". - Однако такие результаты не нашли отклика в виде роста котировок, потому что такой эффект является разовым и объясняется эвакуацией персонала добывающих платформ в Мексиканском заливе. Из-за угрозы тропического шторма около трети добычи в заливе было приостановлено. Уже на этой неделе производство, скорее всего, восстановилось к прежним уровням, что можно будет увидеть в следующем отчете EIA".

Аналитики ОПЕК в своем очередном отчете оставили без изменений прогноз по спросу на 2020 г. и повысили оценку поставок со стороны стран не-ОПЕК на 0,3 млн б/с. При этом специалисты отмечают, что риски более глубокого снижения спроса со стороны крупнейших потребителей в США сохраняются. Страны ОПЕК в мае выполнили сделку ОПЕК+ на 84%. Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают на 0,5% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.