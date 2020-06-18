Актуальны риски движения индексов Мосбиржи и РТС к уровням 2700 и 1200 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Утром в четверг российские фондовые индексы окажутся под умеренным давлением ввиду преимущественно негативных настроений за рубежом. Актуальны риски движения индексов Мосбиржи и РТС к уровням 2700 и 1200 пунктов соответственно, которые стали нижними границами краткосрочных диапазонов последних дней, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 2700-2790 пунктов.

По мнению аналитика компании Елены Кожуховой, причин для сильных продаж на рынке на данный момент нет - нефтяные фьючерсы и американские индексы удерживают краткосрочные сопротивления, подтверждая неплохие шансы последующего возвращения к росту.