Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором будет приниматься решение по ставке, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, прервав трехдневную череду роста на фоне сохраняющихся опасений вокруг пандемии коронавируса. В штатах Флорида, Техас и Аризона на этой неделе выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки, пишет в среду издание The Hill. Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что в указанных регионах выросло количество случаев передачи инфекции. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение к ношению масок.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы помощи домовладельцам и малому бизнесу, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Я полагаю, что слишком быстрая отмена мер помощи, действующих в настоящее время, может стать поводом для беспокойства", - сказал Пауэлл, отвечая на вопросы законодателей в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг на фоне опасений из-за продолжающегося распространения коронавируса. В Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - 113 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,38%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:34 мск вырос на 0,19%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,35%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 08:29 мск уменьшилось на 0,39%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 08:30 мск опустился на 0,97%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавное снижение на фоне усиления опасений относительно возможности второй волны пандемии коронавируса COVID-19, что может привести к сокращению мирового спроса на топливо. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК подешевели на 0,69% - до $40,43 за баррель. В среду их цена снизилась на 0,6%, составив на закрытие $40,71 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 1,08% - до $37,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 1,1%, завершив день на отметке $37,96 за баррель.

ОПЕК в среду сохранила прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с. В то же время прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в этом году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,215 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. При этом резервы бензина снизились на 1,667 млн баррелей, дистиллятов - на 1,358 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов за неделю на 3,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,337 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,564 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 695,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "БКЕ-001Р-02" (+1,11%), "РЖД-001P-16R" (+0,8%) и "РЖД-001P-17R" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-13R" (-0,5%), "Роснефть-001Р-04" (-0,26%) и "РЖД-23" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росэксимбанк установил ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей на уровне 6,64% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 17 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июня. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно - 5 июня банк собрал заявки на выпуск объемом 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона составила 6,15% годовых, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона ипотечных бондов на 16,252 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 17 июня. Выпуск гасится 28 мая 2049 года. Возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента. ЦБ зарегистрировал данный выпуск в начале июня. Выпуск размещается в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 19-22 июня проведет сбор заявок на выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-01 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 200 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Техническое размещение выпуска запланировано на 26 июня, оно пройдет по закрытой подписке. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок. Купоны полугодовые. ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "РЖД" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.