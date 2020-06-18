Промсвязьбанк ожидает консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов четверга

Промсвязьбанк на валютной секции "Московской биржи" в четверг ожидает консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов.

"Несмотря на преобладание продаж на рынке энергоносителей и разнонаправленное движение валют развивающихся стран, пара доллар/рубль в начале сессии удержит позиции у уровней закрытия среды. При этом основным риском для национальной валюты выступает возможность продолжения негативной динамики на рынке энергоносителей и уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38-40 долларов, что приведет к тестированию долларом отметки 70 рублей", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.