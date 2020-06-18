.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи в четверг утром отступит в сторону уровня 2700 пунктов - Промсвязьбанк
.
18 июня 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи в четверг утром отступит в сторону уровня 2700 пунктов - Промсвязьбанк
Учитывая внешний фон, в четверг на открытии торгов специалисты Промсвязьбанка ожидают преобладания продаж в российских акциях, сообщается в комментарии. "Это отступление индекса Мосбиржи в сторону уровня 2700 пунктов. При этом в ходе сессии на рынках сохранится преобладание негативных настроений, что приведет к дальнейшему снижению российского рынка. Однако мы ожидаем, что к закрытию индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2700-2750 пунктов", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.
.
18 июня 2020 года 19:55
Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на постепенном закрытии позиций перед заседанием ЦБ РФ
Москва. 18 июня. Доллар отыграл потери и почти не меняется, евро также отошел от минимальных значений первой половины дня на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль растерял часть роста на закрытии позиций перед заседанием ЦБ РФ, но продолжает немного повышаться к бивалютной корзине. читать дальше
.18 июня 2020 года 19:20
Снижение рынка акций вслед за миром на опасениях второй волны COVID-19 сдерживалось подросшей нефтью
Москва. 18 июня. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений второй волны заболеваний коронавирусом, откат сдерживался подросшей нефтью; лидерами снижения второй день подряд выступили акции "Аэрофлота" на фоне планов допэмиссии компании. читать дальше
.18 июня 2020 года 19:05
Рынок акций РФ выделяется среди других EM наличием наиболее привлекательных дивидендных историй - Альфа-банк
По мнению аналитиков Альфа-банка, в краткосрочной перспективе на российском рынке существует большое количество акций с привлекательными доходностями, говорится в обзоре банка. "Российский рынок акций выделяется среди других развивающихся рынков наличием наиболее привлекательных дивидендных... читать дальше
.18 июня 2020 года 19:00
Москва. 18 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за счет спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.18 июня 2020 года 18:52
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с 7,6 рубля до 7 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы понизили прогнозную стоимость акций... читать дальше
.18 июня 2020 года 18:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" отмечают у акций Walt Disney потенциал дальнейшего укрепления в долгосрочной перспективе и сохраняют рекомендацию "Покупать" для акций компании. "Опубликованный компанией отчет за второй фискальный квартал продемонстрировал негативный эффект от пандемии коронавируса, однако... читать дальше
.18 июня 2020 года 17:42
Перспектива низких ставок в течение длительного срока не только благоприятна для роста котировок, но также означает, что огромное количество денег, размещенных фондами на денежном рынке, может вернуться в более высокодоходные инструменты, говорится в комментарии директора по управлению... читать дальше
.18 июня 2020 года 17:18
Российский рынок рискует скатиться до отметки 2700 пунктов индекса Мосбиржи, если нефть не удержится в плюсе и будет склонна к пробитию отметки $40 за баррель Brent, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. По мнению эксперта, в мире растёт обеспокоенность... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:48
Обыкновенные акции Сбербанка в четверг шли вниз вместе со всем рынком и находятся на грани перехода к среднесрочному снижению на фоне развития краткосрочного нисходящего тренда, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки не смогли закрепиться выше 220 руб., а теперь упали и... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:22
Аналитики Julius Baer занимают "медвежью" позицию по фунту стерлингов на краткосрочную перспективу, сообщается в комментарии компании. Данные по инфляции в Великобритании за май показали дальнейшее снижение общего уровня инфляции до 0,5%. Большая часть этого снижения была вызвана падением цен на... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:02
Доллар до конца недели останется в диапазоне 69-70 рублей, евро - 77,5-78,5 рубля - ИК "Фридом Финанс"
Рубль в четверг чувствует поддержку со стороны нефти, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Доллар и евро теряют к отечественной валюте по 0,5%. USD держится вблизи 69,5 рублей, EUR - около 78 рублей. Доллар, по мнению специалиста ИК, до конца недели будет сохранять боковое... читать дальше
.18 июня 2020 года 15:41
Москва. 18 июня. Доллар и евро развернулись вниз и немного дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти. читать дальше
.18 июня 2020 года 15:40
Фондовый рынок в пятницу попытается удержаться выше 1250 пунктов по индексу РТС - ИК "Фридом Финанс"
Торги по индексу РТС в четверг идут в очень узком диапазоне 1230-1240 пунктов. Обычно это указывает на консолидацию рынка перед очередным всплеском волатильности, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "В базовом сценарии мы предвидим движение преимущественно вверх. В пятницу... читать дальше
.18 июня 2020 года 15:18
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга стремились к психологически важным отметкам 2700 и 1200 пунктов соответственно, не получая достаточной поддержки даже от нефтяных цен, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. По ее мнению, на российских биржах преобладает... читать дальше
.18 июня 2020 года 15:00
Стабильная инфляция является аргументом в пользу снижения ставки ЦБ, но не основным, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "По данным Росстата, инфляция составила 0,1% н./н. Эффект от негативных событий прошлых месяцев (ослабление курса рубля и ажиотажный спрос на товары первой необходимости) уже... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.