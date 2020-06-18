Индекс Мосбиржи в четверг утром отступит в сторону уровня 2700 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, в четверг на открытии торгов специалисты Промсвязьбанка ожидают преобладания продаж в российских акциях, сообщается в комментарии.

"Это отступление индекса Мосбиржи в сторону уровня 2700 пунктов. При этом в ходе сессии на рынках сохранится преобладание негативных настроений, что приведет к дальнейшему снижению российского рынка. Однако мы ожидаем, что к закрытию индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2700-2750 пунктов", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.