Ухудшение внешнего фона должно все-таки спровоцировать ослабление рубля к доллару - "Алор Брокер"

Рубль в среду стойко держался под внешним негативом, так и не рискнув перейти отметку 70 за доллар , констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Но ухудшение внешнего фона должно все-таки спровоцировать ослабление рубля, тем более что накануне снижения ставки ЦБ - этот фактор, по нашему мнению, в котировки российской валюты еще заложен не полностью", - отмечает аналитик Алексей Антонов в комментарии компании.