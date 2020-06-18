Утренние прогнозы: сдержанное снижение

По мнению аналитиков, в четверг российский рынок акций начнет торги в "минусе". Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2700 пунктов.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в четверг на открытии торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это отступление индекса Мосбиржи в сторону уровня 2700 пунктов. При этом в ходе сессии на рынках сохранится преобладание негативных настроений, что приведет к дальнейшему снижению российского рынка. Однако мы ожидаем, что к закрытию индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2700-2750 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Учитывая, что российский рынок последние дни выглядит хуже западных "коллег", ждем открытия со снижением. Рублевый индикатор рынка с большой вероятностью попробует закрепиться ниже боковика с границами 2700-2810 пунктов. При неблагоприятном сценарии в пятницу падение может усилиться".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2725-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 пунктов. Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не выглядит угрожающим. Поэтому после близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром в четверг российские фондовые индексы окажутся под умеренным давлением ввиду преимущественно негативных настроений за рубежом. Актуальны риски движения индексов Мосбиржи и РТС к уровням 2700 и 1200 пунктов соответственно, которые стали нижними границами краткосрочных диапазонов последних дней. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 2700-2790 пунктов. Причин для сильных продаж на рынке на данный момент нет - нефтяные фьючерсы и американские индексы удерживают краткосрочные сопротивления, подтверждая неплохие шансы последующего возвращения к росту".