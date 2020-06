Dow Jones и S&P 500 снизились после трех дней роста

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, прервав трехдневную череду роста на фоне сохраняющихся опасений вокруг пандемии коронавируса.

В штатах Флорида, Техас и Аризона на этой неделе выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки, пишет в среду издание The Hill.

Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что в указанных регионах выросло количество случаев передачи инфекции. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение к ношению масок.

Всего в США по состоянию на 17 июня больше 2,2 млн пациентов заразились COVID-19. Почти 120 тыс. человек умерли от последствий инфицирования, более 904 тыс. - полностью вылечились.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы помощи домовладельцам и малому бизнесу, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Я полагаю, что слишком быстрая отмена мер помощи, действующих в настоящее время, может стать поводом для беспокойства", - сказал Пауэлл, отвечая на вопросы законодателей в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США.

Как и накануне в Банковском комитете Сената, Пауэлл выступил с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике, заявив о беспрецедентном падении экономической активности с середины марта в условиях пандемии, а также ограничительных мер, введенных с целью сдерживания распространения пандемии.

По словам Пауэлла, с февраля американская экономика потеряла почти 20 млн рабочих мест, и ФРС ожидает рекордного падения ВВП во II квартале.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что число домов, строительство которых было начато в США в мае, увеличилось на 4,3% относительно предыдущего месяца и составило 974 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составило 934 тыс., а не 891 тыс., как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал увеличение числа новостроек в мае на 23% по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущего месяца - до 1,095 млн, сообщает Trading Economics.

Число разрешений на строительство новых домов, выданных в США в мае, выросло на 14,4% по сравнению с минимальным за пять лет апрельским уровнем, составив 1,22 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 1,228 млн.

Акции авиаперевозчиков, круизных операторов, ритейлеров и других компаний, чей успех связан с возобновлением функционирования экономики, оказались под давлением в среду. В частности, цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. и American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. снизилась на 2,4%, 1,8% и 0,3% соответственно. Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL), Norwegian Cruise Line Holdings и Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) подешевели на 6,5-8,4%. Акции Nordstrom Inc. (SPB: JWN) и Gap Inc. (SPB: GPS) потеряли по 5,5%.

Также подешевели бумаги энергетических компаний и банков. Котировки акций Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизились на 3,8%, а акции Marathon Oil (SPB: MRO) Corp. подешевели на 5,5%.

В то же время акции крупных технологических компаний показали динамику лучше рынка. Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) повысилась на 0,4%. Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Netflix Inc. (SPB: NFLX) прибавили в цене 1% и 2,7% соответственно. Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) немного подешевели - на 0,9%, ранее в ходе торгов достигнув рекордного максимума.

Котировки акций Tempur Sealy International (SPB: TPX) Inc. подскочили на 5,1%, после того как производитель матрасов улучшил прогноз на второй квартал, зафиксировав значительный рост заказов в мае и начале июня.

Рыночная стоимость американской Oracle Corp. (SPB: ORCL), одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, сократилась на 5,6%, так как компания отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки по итогам четвертого квартала 2020 финансового года из-за последствий вспышки коронавируса.

Капитализация Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) уменьшилась на 2,3%, после того как американская гостиничная сеть объявила о сокращении числа сотрудников по всему миру на 22%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 170,37 пункта (0,65%) - до 26119,61 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 11,25 пункта (0,36%) и составил 3113,49 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 14,66 пункта (0,15%) - до 9910,53 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг на фоне опасений из-за продолжающегося распространения коронавируса.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:28 мск уменьшился на 0,46%.

Акции инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. дорожают на 2,6%.

Котировки автопроизводителя Mazda Motor Corp. снижаются на 2,7%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 1,6%, на Mitsubishi Motors Corp. - на 1,9%. Стоимость рекламного холдинга Dentsu Group Inc. уменьшается на 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:34 мск вырос на 0,19%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,35%.

Котировки бумаг интернет-ритейлера JD.com в первый день торгов в Гонконге подскочили на 3,8% по сравнению с ценой размещения. Китайская компания, имеющая листинг в США, провела вторичное размещение на $3,9 млрд на Гонконгской фондовой бирже.

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 6,4%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 1,2%. Цена бумаг нефтяной PetroChina Co. Ltd. растет на 0,4%.

Тем временем капитализация HSBC Holdings снижается на 1,9%, Sino Biopharmaceutical Ltd. - на 1,6%. Бумаги производителя продуктов питания WH Group Ltd. опускаются на 1,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 08:29 мск уменьшилось на 0,39%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снижается на 0,8%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - растет на 1,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 08:30 мск опустился на 0,97%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. снижается на 0,9% и 1,4% соответственно.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, вырос в мае до 7,1% по сравнению с 6,4% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Это максимальный показатель с октября 2001 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост безработицы до 7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Число австралийцев, работающих полный рабочий день, сократилось в прошлом месяце на 89,1 тыс. (до 8,54 млн человек), в том время как число частично занятых снизилось на 138,6 тыс. (до 3,614 млн человек). Доля рабочей силы в общей численности работоспособного населения упала до 62,9% - минимума с января 2001 года.

Тем временем в Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - 113 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".

Как отмечает аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд, которого цитирует CNBC, китайские власти принимают решительные меры в связи с ростом числа заболеваний, однако в этот раз они выбрали более целенаправленный подход по сравнению с карантинными мерами, которые были введены в Ухане.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение на фоне усиления опасений относительно возможности второй волны пандемии коронавируса COVID-19, что может привести к сокращению мирового спроса на топливо.

"Любые надежды на повышение цен на нефть в краткосрочной перспективе были подорваны растущими запасами в США, опасениями относительно темпов роста мировой экономики и событиями, связанными с коронавирусом, - отмечает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга, которого цитирует MarketWatch. - Путь нефти заполнен множеством препятствий, так как опасения по поводу новых вспышек коронавируса создают неопределенность на стороне спроса".

В Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Пекинская газета "Бэйцзин жибао" предупредила в четверг, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК подешевели на $0,19 (на 0,47%) - до $40,52 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,25 (на 0,6%), составив на закрытие $40,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,34 (на 0,9%) - до $37,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,42 (на 1,1%), завершив день на отметке $37,96 за баррель.

ОПЕК в среду сохранила прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с.

В то же время прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в этом году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,215 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. При этом резервы бензина снизились на 1,667 млн баррелей, дистиллятов - на 1,358 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.