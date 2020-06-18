Индекс Мосбиржи в четверг протестирует отметку 2700 пунктов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи в четверг протестирует нижнюю границу боковика с границами 2700-2810 пунктов, - говорится в комментарии "Алор Брокер".

Эйфория от поддержки рынков со стороны ФРС США закончилась, и инвесторы вновь опасаются усиления негативных последствий для экономики от зарождающейся второй волны коронавирусной инфекции, отмечает аналитик Алексей Антонов.

Внешний фон с утра четверга продолжает ухудшаться. Американские фьючерсы теряют чуть менее процента. Правда, пока стабильна нефть.

"Учитывая, что российский рынок последние дни выглядит хуже западных "коллег", ждем открытия со снижением. Рублевый индикатор рынка с большой вероятностью попробует закрепиться ниже боковика с границами 2700-2810 пунктов. При неблагоприятном сценарии в пятницу падение может усилиться", - указывает специалист "Алор Брокер".