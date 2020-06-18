Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 2725-2750 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 2725-2750 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2725-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 пунктов. Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не выглядит угрожающим. Поэтому после близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает специалист компании. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).