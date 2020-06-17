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17 июня 2020 года 19:37

Рубль вечером продолжает умеренно снижаться к доллару и подрастать к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 17 июня. Доллар умеренно растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 69,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,27 руб./EUR1, подешевев на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 1,4 копейки - до 73,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренную разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах, инвесторы отыгрывают продолжающееся укрепление доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на глобальном рынке. Доллар традиционно выступает в качестве защитного актива, и в этот раз спрос на американскую валюту вырос в связи с опасениями очередного распространения коронавируса на фоне роста новых случаев заражения в Китае, США и ряде других стран.

В среду число выявленных случаев заражения в мире превысило 8 млн. При этом в Пекине во вторник объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за роста числа новых случаев инфицирования, сообщило издание South China Morning Post. За истекшие сутки в китайской столице выявлен 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей, сообщили пекинские власти.

Во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

В среду Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат во вторник предупредила, что снижение мировой экономики в текущем году может оказаться более значительным, чем прогнозировалось ранее.

"Впервые со времен Великой депрессии и развитые, и развивающиеся страны в 2020 году войдут в рецессию. Предстоящий июньский обзор мировой экономики World Economic Outlook скорее всего покажет более значительный отрицательный экономический рост, чем оценивалось ранее", - написала она в своем блоге.

Участники внутреннего валютного рынка постепенно снижают активность перед заседанием совета директоров Банка России в пятницу, 19 июня. Большинство аналитиков, уловив сигналы регулятора, ждет снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п. Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее сообщила, что вариант снижения ключевой ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в будущем. Позднее она несколько раз повторила, что шаг снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться как один из вариантов на июньском заседании совета директоров.

Заседание 19 июня опорным не будет, но все равно будет сопровождаться пресс-конференцией председателя на тему денежно-кредитной политики (ДКП), текущей ситуации и стабилизационных мер. Затем заседание 24 июля будет опорным.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,9% - до $40,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,54% - до $37,79 за баррель.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,215 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Запасы бензина в США снизились на 1,667 млн баррелей, дистиллятов - на 1,358 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,608 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в ходе торгов среды российские активы продолжают следовать за мировыми трендами. "Динамику рубля в последние недели определяли цены на нефть, которые в свою очередь следуют за прочими высокодоходными активами. В среду российская валюта подрастает к евро и слегка снижается к доллару, торгуясь вблизи 69,75 руб./$1. Спрос на рисковые активы и продажи валюты Минфином продолжают поддерживать курс национальной валюты. Мы не видим поводов для ощутимых движений в ближайшие дни, курс, вероятно, будет оставаться в диапазоне 69-70,5 руб./$1", - отметил Кадулин.

"В среду на глобальных финансовых площадках царила смешанная атмосфера. В первой половине дня на рынках наблюдались относительно благоприятные настроения, и основные фондовые индексы, включая котировки нефти, росли, несмотря на очередные негативные новости из Китая в отношении новых случаев заболевания вирусом. Однако во второй половине дня рынки частично растеряли рост и показывали смешанную динамику. Цены на нефть при этом вышли в минус, а индекс доллара укреплялся. Рубль в паре с долларом на этом фоне демонстрировал схожее движение: утром укреплялся, далее в течение дня несколько раз менял направление, а к окончанию рабочего дня был близок к нейтральной динамике", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На валютной секции "Московской биржи" основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся в район 69,8 руб./$1, евро снизился к 78,3 руб./EUR1. Отметим, что пара "доллар-рубль" продолжает движение в диапазоне 67,5-70 руб./$1, что оставляет долларовым "медведям" шансы на отступление к его нижней границе. Однако в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности, возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон $38-40 за баррель, покупки в американской валюте активизируются, что приведет к пробою и закреплению доллара выше 70 руб./$1 и укажет на возможность его дальнейшего роста", - подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

ЦБ РФ 15 июня продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

В предыдущий торговый день, 11 июня, ЦБ РФ продал валюту на 10,2 млрд рублей, 10 июня - также в объеме 10,2 млрд рублей. 9 июня объем продажи валюты составил 10,3 млрд рублей, 8 июня - 10,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 июня на 27,02 копейки, до 69,4822 руб./$1, и уменьшил курс евро на 66,05 копейки, до 78,3829 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду всего на 0,41 копейки по отношению ко вторнику и составил 69,5943 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,16 копейки и составил 69,6272 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 509,197 млн, из которых $601,937 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 907,26 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 58,45 копейки, до 78,3565 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 34,94 копейки и составил 78,2914 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR348,904 млн, из которых EUR151,742 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR197,162 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу, на котором будет рассматриваться вопрос уменьшения ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 5,19% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 22 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 15 б.п. - до 5,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 10 б.п. - до 5,26% и 5,28% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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