Рынок акций РФ завершил торги снижением вслед за нефтью и Америкой, упал Аэрофлот на слухах о допэмиссии

Москва. 17 июня. Попытки роста рынка акций РФ в среду завершились распродажами на фоне просевшей нефти и индексов в США из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19; подросли бумаги АФК "Система" на новостях о планах допэмиссии акций компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2740,1 пункта (-0,3%, утром индекс превышал 2770 пунктов), индекс РТС - 1237,93 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 5,1%.

Доллар стоит 69,72 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-5,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7% и -1,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Мосбиржи" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%).

Правительство РФ обсуждает вопрос о докапитализации "Аэрофлота" через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Помимо государства, в ней может поучаствовать госбанк ВТБ, пишет агентство.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,8%), АФК "Система" (+3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Детского мира" (+0,6%, до 97,4 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%).

Цена размещения в рамках SPO "Детского мира" составила 93 рубля за акцию, сообщили продающие акционеры - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).

В рамках сделки продается 117 млн 777 тыс. 459 акций "Детского мира" (15,94% капитала). Совокупная доля владения "Системы" (ее пакет снижается с 33,38% до 20,38%) и РКИФ (с 7,56% до 4,62%) по итогам сделки составит 25% + 1 акция.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, на мировых фондовых площадках в среду не сложилось единой динамики. Хорошая майская статистика по розничным продажам в США поддержала отскок вверх, но опасения второй волны коронакризиса с рынков никуда не ушли, что ограничивает аппетиты покупателей. Россия остается на четвертом месте в мире после США, Бразилии и Индии по приросту зараженных за день. Нефть Brent просела, но остается выше $40 за баррель. МЭА в своем ежемесячном отчете подтвердило, что Россия снизила добычу в мае более чем на 2,4 млн б/с.

В среду последний день с дивидендами на бирже торговались акции "Магнита" (MOEX: MGNT) - дивидендная доходность по текущим ценам может составить около 4%, отмечает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в первой половине дня отечественный рынок акций подрос, проигнорировав очередные новости из Китая о коронавирусе, а также негативную динамику нефти. Главной корпоративной новостью дня стали известия о вторичном размещении акций "Детского мира".

Европейские рынки продолжили осторожный рост. Оптимизм в регионе сдерживался ужесточением карантинных мер в Пекине (в КНР отменили внутренние авиарейсы и ограничили работу общественного транспорта из-за обнаруженного очага COVID-19), а также неопределенностью ситуации после столкновения вооруженных сил КНР и Индии на спорных участках границы. Вечером настроения ухудшились, к тому же негативом для нефти стала статистика Минэнерго США - вместо ожидаемого сокращения запасы нефти в стране выросли. В итоге оптимизм на рынке акций развеялся, и индексы сдали назад, отмечает аналитик.

По словам ведущего персонального брокера компании "БКС брокер" Андрея Богдашева, инвесторы пытаются понять дальнейшее направление рынков после резкого снижения в понедельник и такого же резкого отскока во вторник. Причиной отскока стал блок позитивных новостей: улучшение прогнозов МЭА на 2020 год, данные по запасам нефти в США, решение ФРС расширить охват программы финансирования корпоративного долга.

На российском рынке акций основной новостью среды стала продажа 16% акций "Детского мира" акционерами - АФК "Система" и РКИФ. После продажи увеличится число акций в свободном обращении, что позитивно для ритейлера. А сам факт большой переподписки говорит об интересе инвесторов к данному эмитенту, отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в среду торги на рынке акций в целом прошли в консолидационных настроениях, инвесторы так и не сумели найти поводов для ощутимого направленного движения. Снижение нефти сопровождалось потерями западных фондовых площадок, что привело к компенсации позитивного и негативного внешнего влияния на рынок. В результате индекс МосБиржи не удержал позиции вторника и ушел в "минус", но пока остается выше поддержки 2700 пунктов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления. Пробой же этой отметки укажет на усиление коррекционных настроений и будет способствовать активизации продаж в российских акциях, считает эксперт.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), сократила оптимизм Европа (прирост индексов FTSE, DAX, CAC 40 сократился до 0,2-0,9%) и отмечается смешанная динамика в США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, Dow Jones просел на 0,1%).

Японский экспорт рухнул в мае на 28,3% (до 4,18 трлн иен) - максимальными темпами более чем за 10 лет, на фоне ослабления глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, при этом падение было зафиксировано по итогам 18-го месяца подряд.

В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили городские власти. Накануне в Пекине объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за COVID-19. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

В США число новостроек в мае выросло до 974 тыс., тогда как ожидалось повышение до 1,1 млн единиц.

ОПЕК сохраняет прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с, говорится в июньском отчете картеля. Оценка мирового спроса в 2019 году также осталась без изменений на уровне 99,76 млн б/с.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,215 млн баррелей при прогнозах снижения, при этом сильнее ожиданий сократились резервы бензина.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью Bloomberg TV, что Россию устраивает текущая цена на нефть с учетом премии марки Urals к Brent. "Что касается цен, наш бюджет был сформирован на этот год при цене $42 за баррель нефти Urals. Сегодня, учитывая, что премия к Brent составляет небольшое количество в цене, мы сегодня примерно на уровне, когда наш бюджет сбалансирован", - сказал он.

На этом фоне нефть в среду умеренно сползает вниз, но цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $40,75 за баррель (-0,5% и +3,1% во вторник), августовская цена WTI - $38,25 за баррель (-1% и +3,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-9,2%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,9% и -3,4% "префы").

Выросли акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+9,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+5,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,3%), "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+4,8%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,8%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,771 млрд рублей (из них 11,803 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).