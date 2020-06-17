Рынок акций в среду удержал позиции в районе уровней предыдущего закрытия - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в среду консолидировался у уровней закрытия предыдущего дня на умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Так, к концу наших торгов ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог отыграть утренние потери и вернуться в район 41 доллара. На западных фондовых площадках наблюдался умеренный рост: в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones снизился на 0,1%, а S&P500 подтянулись на 0,1%. На таком фоне к 18:10 индекс Мосбиржи потерял 0,1%, удержав позиции в районе 2745 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Аэрофлота и ФосАгро, упавшие более чем на 2,2%. Лучше рынка торговались Полюс и НЛМК, прибавившие 3,4% и 3,1% соответственно.

"Российский рынок в рамках сессии среды так и не смог найти поводов для направленного движения, - отмечает богдан Зварич. - Восстановление цен на нефть сопровождалось потерями западных фондовых площадок, что привело к компенсации позитивного и негативного внешнего влияния на рынок. В результате индекс Мосбиржи удержал позиции в районе уровней предыдущего закрытия. При этом он продолжает находиться выше поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления. Пробой же этой отметки укажет на усиление коррекционных настроений и будет способствовать активизации продаж в российских акциях".