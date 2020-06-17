Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне снижения оптимизма на мировых рынках

Москва. 17 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные после заметного роста накануне на фоне снижения у глобальных инвесторов оптимизма в отношении быстрого восстановления мировой экономики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 6 базисных пунктов и составила 115,91% от номинала, что соответствует доходности 1,875% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 1 базисный пункт, составив 102,545% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 0,19% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 пункта и составил 168,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли всего на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,19% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,27% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 137,07% от номинала (доходность осталась на уровне 3,24% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 114,77% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,09% годовых), а с погашением в 2023 году - не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 110,965% от номинала (доходность - 1,4% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 6 базисных пунктов - до 133,6% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,35% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 2 базисных пункта, до 112,7% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,28% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торговались в боковом диапазоне, в частности, доходность десятилетнего бенчмарка с погашением в 2029 году осталась вблизи уровня закрытия предыдущего дня - 2,48% годовых, а снижение ставки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году составило всего 1 базисный пункт, до 3,35% годовых. После вчерашнего активного ценового роста, сегодня рынок проторговывает достигнутые уровни. Оптимизм инвесторов снизился под влиянием выросших опасений относительно второй волны коронавирусной эпидемии на фоне поступающих новостей из Китая. Это снижает ожидания быстрого восстановления как китайской, так и мировой экономики в целом. Кроме того, выросли геополитические риски на новостях о столкновениях с участием военных Китая и Индии. Но с другой стороны, активных продаж на рынке пока нет, поскольку поступающий новостной негатив компенсируется ожиданиями сохранения монетарных стимулов от ФРС США, а также сообщениями о планах Соединенных Штатов инвестировать в инфраструктурные проекты до $1 трлн", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Как сообщило агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов объемом $1 трлн. Предварительная версия проекта, подготовленного министерством транспорта США, предполагает, что основная часть этой суммы будет направлена на традиционные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США, отмечают источники агентства.