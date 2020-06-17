Рубль дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 17 июня. Доллар повышается, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 69,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,28 руб./EUR1, подешевев на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,1 копейки - до 73,56 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 июня на 27,02 копейки, до 69,4822 руб./$1, и уменьшил курс евро на 66,05 копейки, до 78,3829 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах, инвесторы отыгрывают продолжающееся укрепление доллара к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на глобальном рынке. Доллар традиционно выступает в качестве защитного актива, и в этот раз спрос на американскую валюту вырос в связи с опасениями очередного распространения коронавируса на фоне роста новых случаев заражения в Китае, США и ряде других стран.

В настоящее время число выявленных случаев заражения в мире превысило 8 млн. При этом в Пекине во вторник объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за роста числа новых случаев инфицирования, сообщило издание South China Morning Post. За истекшие сутки в китайской столице выявлен 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей, сообщили пекинские власти.

Во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

Эти заявления способствовали росту неопределенности на рынке, оказав тем самым поддержку доллару как активу "тихой гавани".

В среду Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат во вторник предупредила, что снижение мировой экономики в текущем году может оказаться более значительным, чем прогнозировалось ранее.

"Впервые со времен Великой депрессии и развитые, и развивающиеся страны в 2020 году войдут в рецессию. Предстоящий июньский обзор мировой экономики World Economic Outlook скорее всего покажет более значительный отрицательный экономический рост, чем оценивалось ранее", - написала она в своем блоге.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают начатое утром снижение. Трейдеры ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизились на 1,49% - до $40,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,82% - до $37,68 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.

"Поддержку рублю продолжает оказывать комфортная ситуация на нефтяном рынке. Несмотря на рост запасов сырья в США, цены на нефть остаются выше $40 за баррель Brent, что позволяет рублю закрепиться вблизи текущих уровней. Ближайшими уровнями сопротивления по рублю в паре с долларом выступают отметки вблизи 69,2 руб./$1, а в паре с евро - уровни вблизи 78,3 руб./EUR1. На наш взгляд, сегодня рублю не удастся закрепиться ниже этих уровней на фоне повышенных страхов второй волны эпидемии коронавируса после введения ряда ограничений в столице Китая. Как следствие, рубль может остаться в диапазоне 69,3-69,8 в паре с долларом и 78,3-78,8 в паре с евро. В случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае возврат к уровням выше 70 и 79 в основных валютных парах может произойти довольно быстро", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Российские активы продолжают следовать за мировыми трендами - динамику рубля в последние недели определяли цены на нефть, которые в свою очередь следуют за прочими высокодоходными активами. Спрос на рисковые активы и продажи валюты Минфином продолжают поддерживать курс национальной валюты. Мы не видим поводов для ощутимых движений в ближайшие дни, курс, вероятно, будет оставаться в диапазоне 69-70,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 15 июня продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

В предыдущий торговый день, 11 июня, ЦБ РФ продал валюту на 10,2 млрд рублей, 10 июня - также в объеме 10,2 млрд рублей. 9 июня объем продажи валюты составил 10,3 млрд рублей, 8 июня - 10,1 млрд рублей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу, на котором будет рассматриваться вопрос уменьшения ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 5,19% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 22 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 15 б.п. - до 5,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 10 б.п. - до 5,26% и 5,28% годовых.